L'Inter non sta attraversando un buon periodo in campionato, con un solo punto raccolto in due partite. Nella gara di Champions League in casa del Manchester City, però, i nerazzurri hanno mostrato tutte le loro qualità e uno su tutti è stato sontuoso, Nicolò Barella, che non a caso sembra essere finito nel mirino di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo sarebbe pronto a fare follie per portare in Inghilterra il centrocampista nerazzurro a fine stagione anche se bisognerà convincere il club meneghino a privarsene, avendo firmato il rinnovo non più tardi di qualche mese fa.

La Juventus in estate potrebbe andare alla ricerca di un grande centravanti visto il rendimento deludente avuto fino ad ora da parte di Dusan Vlahovic. Sono tanti i nomi che i bianconeri sono pronti a sondare ma c'è uno che più di altri che stuzzica la fantasia di Cristiano Giuntoli e risponde al nome di Victor Osimhen.

Manchester City su Barella

Pep Guardiola nel big match tra Manchester City e Inter è stato particolarmente stregato da Nicolò Barella, migliore in campo dello scontro diretto in Champions League. Le qualità del centrocampista non si sono sicuramente scoperte in questa partita, ma il giocatore ha dimostrato di poter fare la differenza anche a certi livelli, confermandosi un top player a livello mondiale in quel ruolo.

E in vista della prossima estate il tecnico sarebbe pronto a tutto per cercare di portarlo in Inghilterra e andare ad affiancarlo a Rodri, anche perché De Bruyne non è più giovanissimo, essendo un classe 1991.

Una trattativa tra le due società sarà tutt'altro che semplice tenendo conto del fatto che Barella è uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Nel mercato di oggi, però, nessuno può essere ritenuto incedibile dinanzi ad una proposta fuori mercato. I nerazzurri, comunque, hanno fatto sapere che non siederanno al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 90 milioni di euro. In questo modo si avrà la liquidità necessaria per andare ad individuare un sostituto all'altezza e si avrà anche un cospicuo tesoretto per rinforzare la difesa, che potrebbe perdere Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza di contratto.

Juventus su Osimhen

Il nome di Victor Osimhen è stato accostato alla Juventus nelle ultime ore dal giornalista Paganini. Una trattativa che si preannuncia tutt'altro che semplice perché chiaramente il Napoli, proprietario del cartellino, che lo ha ceduto in prestito al Galatasaray, non vorrebbe cederlo ad una diretta rivale ma dinanzi ad una buona proposta comunque difficilmente direbbe di no. La clausola rescissoria del centravanti nigeriano è stata abbassata da 80 milioni di euro, pur essendo valida solamente per l'estero, ma la Juve punterebbe a portare a Torino il calciatore per una valutazione molto simile, al massimo superiore di poco.

La possibile strategia

Ma come può la Juventus convincere il Napoli a cedere Victor Osimhen alla sua rivale più grande?

Giusto sottolineare ancora una volta come la trattativa sia molto complessa, ma i bianconeri un tentativo lo faranno, essendo il nigeriano un pupillo di Cristiano Giuntoli. Sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di Dusan Vlahovic, che è sempre al centro delle critiche, oltre ad un conguaglio intorno ai 30 milioni di euro più bonus, con il serbo valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro ad un anno dalla scadenza del contratto.