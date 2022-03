In casa Inter c'è ancora grande amarezza per il pareggio di domenica scorsa contro il Torino, raggiunto tra l'altro in extremis grazie al gol nei minuti di recupero di Alexis Sanchez. Le due società, però, nei giorni scorsi si sarebbero incontrate anche per parlare di mercato. Al centro dei discorsi non soltanto Bremer, che sembrerebbe molto vicino ai nerazzurri, ma anche Armando Izzo, che non ha trovato moltissimo spazio ma proprio domenica è entrato al posto dell'infortunato Djidji offrendo un'ottima prestazione.

Intanto anche il Napoli avrebbe cominciato a muoversi in vista della prossima estate.

Una delle priorità sarebbe un rinforzo tra i pali e per questo motivo il club di Aurelio De Laurentiis non ha perso di vista Dragowski, estremo difensore polacco in uscita dalla Fiorentina.

L'Inter starebbe pensando a Izzo

Gleison Bremer non sarebbe l'unico obiettivo dell'Inter per la prossima estate che milita nelle fila del Torino. I nerazzurri, infatti, avrebbero messo gli occhi anche su Armando Izzo, che sembra sempre più ai margini dello scacchiere tattico di Ivan Juric. Il difensore in questa stagione ha collezionato soltanto cinque presenze in campionato, non sempre tra l'altro giocando dal primo minuto.

Il club meneghino è pronto a rivoluzionare il reparto arretrato dato che in scadenza di contratto ci sono Ranocchia, Aleksander Kolarov e Danilo D'Ambrosio, con quest'ultimo che sembra quello più probabile a prolungare di un'annata.

Proprio alla luce di ciò, il solo Bremer non può bastare e si cercano alternative per far rifiatare i titolarissimi. Izzo può essere l'innesto giusto essendo abituato a giocare in una difesa a tre, esattamente quella con cui gioca Simone Inzaghi.

Possibile una maxi operazione tra le due società che coinvolga sia Bremer che Izzo, con l'Inter che potrebbe mettere sul piatto un conguaglio economico intorno ai 10-15 milioni di euro più i cartellini di Roberto Gagliardini e almeno uno tra il portiere Radu e il centravanti Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all'Empoli.

Possibile interesse da parte del Napoli per Dragowski

Il Napoli in vista della prossima estate sarebbe alla ricerca di un rinforzo tra i pali con Ospina in scadenza di contratto e con Alex Meret che sembra ormai ai margini. Gli azzurri avrebbero messo nel mirino l'estremo difensore polacco della Fiorentina Dragowski, finito ai margini anche lui negli ultimi mesi, con Italiano che gli preferisce Terracciano.

Alla luce di questi presupposti, i due club potrebbero anche decidere di risolvere la questione intavolando uno scambio alla pari che coinvolga Meret e Dragowski, tra l'altro entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023.