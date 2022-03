In previsione della prossima stagione la dirigenza della Juventus sta lavorando per migliorare la batteria di terzini a disposizione di Max Allegri. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Raoul Bellanova, terzino del Bordeaux esploso in questa seconda parte di stagione con il Cagliari di Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo ha puntato molto su Bellanova, che lo ha ripagato con grandi prestazioni che non sono passate inosservate.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione: in caso di salvezza, il Cagliari dovrebbe riscattare il calciatore dal club francese, e la Juventus vorrebbe acquistarlo successivamente a titolo definitivo.

Per questo, la dirigenza juventina potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 8-9 milioni per convincere il Cagliari a cedere il terzino classe 2000.

Oltre a Bellanova, la Juventus sta monitorando anche altri profili come Zinchenko del Manchester City, e Olivera del Getafe, da mesi nel mirino anche del Napoli di Luciano Spalletti.

Juve, idee Ginter e Romagnoli per la difesa

Intanto, in casa Juventus si pensa anche a rinforzare il pacchetto di centrali a disposizione di Allegri.

La dirigenza bianconera sta lavorando su diversi profili, e tra i nomi sul taccuino del direttore Cherubini ci sarebbero anche i nomi di Mattias Ginter ed Alessio Romagnoli, che potrebbero puntellare la difesa della Vecchia Signora.

Entrambi sono in scadenza di contratto, ma partiamo con ordine. Il difensore tedesco del Borussia Moncheglabach è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare con il club tedesco e pare pronto a intraprendere una nuova avventura europea. La Juventus sta osservando la vicenda e visti gli ottimi rapporti con il Borussia (fa da apripista l'acquisto di Denis Zakaria nel mercato invernale), al dirigenza juventina potrebbe essere avvantaggiata.

La Vecchia Signora deve però guardarsi dal forte interesse dell'Inter, che potrebbe virare sul centrale in caso di addio di De Vrij in direzione Tottenham e del mancato approdo di Bremer in nerazzurro, visto l'interesse di Bayern Monaco e Chelsea per il centrale del Torino.

L'altro nome è quello di Alessio Romagnoli che, come Ginter, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Sul centrale rossonero, ci sarebbe il forte interesse della Lazio di Maurizio Sarri, che a fine stagione dovrebbe salutare Luiz Felipe, pronto a ritornare in Spagna.