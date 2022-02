Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare l'organico a disposizione dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dopo Vlahovic e Zakaria che hanno completato la rosa nel mercato invernale, la società juventina sta già lavorando per la prossima estate. Reparto sotto osservazione è l'attacco: tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Giacomo Raspadori, talento italiano del Sassuolo che in questa stagione sta offrendo ottime prestazioni e continuità di rendimento sotto la gestione di Dionisi.

Il numero 18 neroverde sta dimostrando grande qualità e personalità e i bianconeri stanno monitorando la situazione con grande attenzione: il club neroverde valuta l'attaccante una cifra non inferiore ai 30-35 milioni di euro. Inoltre, la Vecchia Signora deve guardarsi dall'interesse degli altri top club italiani come Inter e Napoli, che sarebbero molto interessati al calciatore.

Una possibile trattativa per Raspadori dipenderà anche dal futuro di Alvaro Morata e soprattutto di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i bianconeri. La Joya sarebbe nel mirino di diversi top club inglesi, in particolare di Liverpool e Manchester City, che stanno osservando con grande attenzione la vicenda del numero dieci argentino.

Juventus-Verona: 2-0. In rete Vlahovic e Zakaria

Intanto, la Juventus continua la marcia in campionato e coglie l'11esimo risultato consecutivo, rientrando così nella corsa per un posto nella prossima Champions League, obiettivo fondamentale per il futuro della Vecchia Signora.

All'Allianz Stadium, i bianconeri di Allegri stendono 2-0 il Verona grazie alle reti dei nuovi acquisti Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, che hanno regalato tre punti fondamentali alla compagine juventina e il quarto posto in classifica, visto il ko interno dell'Atalanta contro il Cagliari.

I bianconeri sbloccano subito il risultato con Dusan Vlahovic, che su assist di Paulo Dybala (schierato nel tridente insieme al serbo e Alvaro Morata), firma l'1-0 e il suo primo centro con la maglia della Juventus, 18esimo in questo campionato. Il Verona, viste le assenze di Simeone e Caprari, non riesce a rendersi pericoloso, e la Juventus sfiora il raddoppio ancora con Vlahovic, che servito da Morata calcia a lato.

Nella ripresa, il copione non cambia e la Juventus chiude il match con Zakaria che su assist di Morata, firma il 2-0 e chiude il match. Una vittoria importante per l'undici di Allegri, in vista del big match di settimana prossima contro l'Atalanta, uno spareggio per la corsa Champions.