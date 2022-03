Puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, cosi da continuare ad essere protagonisti in Italia e ritagliarsi un ruolo importante in Europa. È questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro.

La dirigenza interista sta lavorando per migliorare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi: con la possibile partenza di Alexis Sanchez a fine stagione e le tante richieste per il Toro Lautaro Martinez, la società nerazzurra sta monitorando diversi profili. Oltre Scamacca che resta l'obiettivo numero uno, sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche il nome di Marcus Thuram, attaccante francese in forza al Borussia Mönchengladbach già accostato la scorsa sessione estiva di Calciomercato, prima dell'arrivo del Tucu Correa.

Nonostante il mancato approdo nella scorsa sessione estiva di calciomercato (complice anche un infortunio), l'Inter non ha smesso di monitorare le prestazione del giovane talento francese che a fine stagione potrebbe lasciare il Borussia. Il club tedesco valuta il calciatore non meno di 30 milioni di euro, cifra che l'Inter potrebbe ammortizzare inserendo il cartellino di qualche giocatore, come quello di Valentino Lazaro che in questa stagione è in prestito al Benfica.

I nerazzurri potrebbero così proporre 15 milioni di euro più il cartellino del terzino svizzero, per accaparrarsi le prestazioni del figlio d'arte e puntellare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Liverpool-Inter: le scelte di Inzaghi, torna Perisic

Oltre alle prossime operazioni di mercato nella prossima sessione estiva di calciomercato, l'Inter è pronta al big match di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I nerazzurri devono tentare l'impresa dopo il 2-0 della sfida di San Siro che ha premiato i Reds.

Per quanto riguarda le possibili scelte, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi recupera pezzi importanti: infatti, dovrebbe ritornare titolare Ivan Perisic che causa noie muscolari, aveva saltato il match di campionato contro la Salernitana. Il croato ha superato i problemi muscolari e sarà a disposizione per la sfida di Anfield.

A centrocampo, vista l'assenza di Nicolò Barella, spazio a Vidal con gli intoccabili Brozovic e Calhanoglu.

Infine, in attacco confermatissimo il tandem Dzeko-Lautaro, con il Toro reduce dalla tripletta contro la Salernitana e pronto a suonare la carica contro la formazione di Klopp. Possibile inserimento a gara in corso per Sanchez e Correa, che potrebbero essere pedine fondamentali nel corso della partita.