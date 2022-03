Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, con acquisti importanti e di qualità. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare l'allenatore livornese.

La società juventina sta monitorando diversi profili per rinforzare le corsie esterne. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche il nome di Alex Telles, esterno brasiliano in forza al Manchester United, che ha già vissuto una parentesi nel campionato italiano con la maglia dell'Inter.

L'ex terzino del Porto non sta trovando molto spazio negli schemi tattici di Ralph Ragnick, e per questo potrebbe decidere di lasciare l'Old Trafford e affrontare una nuova sfida nella prossima stagione. La Vecchia Signora potrebbe così approfittare di questa situazione e fare un'offerta al club di Manchester per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno verdeoro.

Molto della possibilità trattativa dipenderà anche dai possibili acquisti dei Red Devils: infatti, la possibile partenza di Telles è legata all'approdo in Inghilterra di Alex Grimaldo, terzino spagnolo in forza al Benfica, che sarebbe il primo nome sulla lista di Ragnick per rinforzare la corsia mancina.

La Juve guarda anche altri profili in Premier League: infatti, oltre Telles, i bianconeri starebbero sondando il terreno anche per Marcos Alonso del Chelsea.

Juve, le ultime su Dybala e Danilo

Non solo acquisti. Infatti, la dirigenza juventina sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i calciatori più importanti e funzionali al progetto di Allegri.

Il caso più spinoso in casa Juve è certamente quello di Paulo Dybala, che non ha ancora trovato un accordo con il club bianconero per il rinnovo contrattuale.

Per questo, molti club internazionali, si starebbero muovendo sulla Joya: oltre al Barcellona di Xavi, ci sarebbe l'interesse di un'altra grande del calcio spagnolo, ovvero dell'Atletico del Cholo Simeone, che cerca dei profili di grande qualità per sostituire il partente Luis Suarez.

Sullo sfondo resta anche l'Inter, che in caso di mancato rinnovo del dieci argentino con la Juventus, potrebbe decidere di effettuare un'offerta importante per sbaragliare la concorrenza.

Più semplice sembrerebbe la situazione di Danilo. Infatti, il rinnovo per l'ex terzino del Manchester City sembrerebbe una semplice formalità. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un accordo tra le parti per un prolungamento fino al 2026. Un rinnovo importante, visto l'importanza tattica dell'esterno brasiliano nello scacchiere tattico di Allegri.