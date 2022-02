Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è sempre più incerto. Il numero 10 bianconero non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora e potrebbe lasciare Torino dopo sette lunghi anni, e provare una nuova avventura.

Il rinnovo tra la Joya e la compagine juventina sembrava ormai scritto qualche mese fa, ma poi - complici le difficoltà in campionato della squadra di Allegri, a cui si sono aggiunti i ripetuti stop fisici dell'argentino - sono cambiate le carte in tavola, con la contrattazione del prolungamento che è in stand-by.

Anche il Barcellona tra i club che sarebbero interessati a Dybala

La richiesta dell'entourage dell'argentino resta attorno ai 10 milioni di euro, cifra che sembrerebbe eccessiva per la dirigenza juventina. Ecco perchè, un possibile addio di Dybala a fine stagione non sembrerebbe così scontato.

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il fuoriclasse argentino - qualora lasciasse davvero Torino a parametro zero - sarebbe sarebbe nel mirino dei top club inglesi come Manchester City, Liverpool e Tottenham, ma soprattutto del Barcellona di Xavi, a caccia di giocatori talento per riportare ai vertici del calcio spagnolo ed europeo il club blaugrana. Attenzione anche all'Inter che in caso di cessione di uno dei prezzi pregiati, potrebbe dare l'assalto a Dybala.

Champions League, Villarreal-Juve: 1-1, Parejo risponde a Vlahovic

Intanto, la Juventus ha conquistato un buon risultato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Allo Stadio della Ceramica, il match con il Villarreal di Unai Emery è terminato sul risultato di 1-1, con le reti di Dusan Vlahovic per i bianconeri e di Dani Parejo per i padroni di casa.

Pronti via e la Juventus passa subito in vantaggio con Vlahovic, che servito dal grande assist di Danilo, penetra nella retroguardia del Sottomarino giallo e firma l'1-0 ed il suo primo centro in Champions League. Dopo la rete siglata dal bomber serbo, il Villarreal cerca l'immediato riscatto e va vicino al pareggio con Lo Celso, che scheggia il palo.

Altra chance a fine primo tempo ancora con Lo Celso, fermato da un grande intervento di De Ligt.

Nella ripresa, il forcing dei padroni di casa si concretizza con la rete di Dani Parejo, che sfrutta l'errore di Rabiot e firma l'1-1. Nel finale, è la Juve però ad avere una grande occasione ancora con Vlahovic, la cui conclusione viene stoppata dal grande intervento di Rulli.

Un buon risultato per gli uomini di Allegri che si giocheranno la qualificazione nel match dell'Allianz. Brutte notizie arrivano però sul fronte infortuni con il problema muscolare di Alex Sandro, ma soprattutto con il problema alla caviglia di Weston McKennie, che rischia due mesi di stop.