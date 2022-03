La nuova proprietà dell'Inter ha mostrato di essere estremamente ambiziosa. Nonostante le cessioni fatte quest'anno, i nerazzurri hanno comprato diversi profili internazionali.

Secondo le ultime indiscrezioni la compagine del biscione concentrata nell'osservare la situazione di Dani Ceballos e di Sebastien Haller.

Dani Ceballos non dovrebbe rimanere al Real Madrid il prossimo anno, l'Inter ci starebbe pensando

Dani Ceballos è uno degli astri più luminosi del calcio spagnolo. Il centrocampista venticinquenne ha fatto vedere, se pur a sprazzi, la propria qualità.

Il giocatore al Real Madrid non sta trovando troppo spazio e sarebbe seguito da diversi club tra cui ci sarebbero la Roma di José Mourinho, il Crystal Palace ed il Real Betis Siviglia. Oltre a queste, sulle tracce del centrocampista ci sarebbe anche l'Inter di Simone Inzaghi. L'ex allenatore della Lazio, alla ricerca di un vice Brozovic, vorrebbe avere una rosa più ampia nella zona mediana del campo e lo spagnolo, con la sua poliedricità, potrebbe ricoprire più ruoli risolvendo i problemi dei nerazzurri.

Per l'attacco il nome nuovo accostato all'Inter sarebbe quello di Haller dell'Ajax

Per l'attacco, l'Inter starebbe studiando diverse soluzioni. L'eventuale ritorno di Lukaku è senza ombra di dubbio la suggestione che tiene i tifosi del biscione maggiormente in sospeso.

Qualora l'ex numero 9 non dovesse fare ritorno a Milano, Marotta avrebbe già in mente alcuni profili ideali per il gioco di Inzaghi. Il nome nuovo della giornata di oggi è Sebastien Haller. L'attaccante classe '94 in forza attualmente all'Ajax si è fatto notare quest'anno per la sua estrema prolificità in Champions League, competizione che proprio ieri lo ha visto come protagonista (seppur sfortunato, vista l'eliminazione) con la maglia dei lancieri.

Secondo recenti voci di mercato, l'Inter avrebbe già intavolato una trattativa con la compagine olandese, che è una "bottega" per tradizione estremamente cara.

Inter, Conte vorrebbe rinforzare il Tottenham con Milan Skriniar

Riguardo al Calciomercato in uscita, nelle scorse ore sono giunte indiscrezioni dalla Spagna, secondo le quali Antonio Conte avrebbe intenzione di rafforzare il Tottenham in difesa e per farlo vorrebbe convincere il centrale interista Milan Skriniar a raggiungerlo a Londra. Ora resta da capire se questa voce è destinata o meno a tradursi in una trattativa concreta.