La dirigenza del Milan sarebbe al lavoro per definire l’acquisto di un esterno offensivo che possa garantire parecchi gol alla squadra di Pioli. I due giocatori più impiegati quest’anno nella fascia destra, Saelemaekers e Messias, non hanno deluso dal punto di vista del rendimento del gioco, ma non hanno garantito numeri importanti in fase realizzativa e di aiuto ai compagni. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero il Milan sulle tracce di due obiettivi importanti: l’esterno del Sassuolo Domenico Berardi e quello del Bruges Noa Lang, entrambi autori di un’ottima stagione sia in fase realizzativa che di supporto alla squadra.

La dirigenza rossonera, però, sembra avere anche un altro obiettivo, che corrisponderebbe alla figura di Steven Bergwijn, attualmente in forze al Tottenham di Antonio Conte.

Servono rinforzi sugli esterni offensivi, dirigenza rossonera al lavoro

Il primo nome sulla lista dei desideri del duo dirigenziale Maldini-Massara sembra ormai essere evidente ed è quello di Domenico Berardi: l’attaccante calabrese nelle ultime stagioni ha avuto una crescita evidente ed anche quest’anno è ai vertici delle classifiche europee per quanto riguarda le occasioni create e quindi la somma tra gol realizzati ed assist decisivi forniti ai compagni. Stesso discorso vale per l’esterno del Bruges Lang, autore di ben 12 assist e 6 reti in 28 gare disputate.

La giovane età dell’attaccante olandese potrebbe convincere la dirigenza rossonera a puntare tutto su di lui ed il valore del giocatore, intorno ai 25 milioni di euro, permetterebbe alla società rossonera di poter formulare un’offerta senza grossi problemi. Per l'esterno del Sassuolo invece il club neroverde continua a chiedere almeno 35 milioni di euro.

Da Messias e Saelemaekers pochi spunti decisiva, si cerca un nome nuovo

I due esterni offensivi del Milan non hanno sfigurato nel corso della stagione, con il belga che è stato molto impiegato da Pioli nei momenti di bisogno ed il brasiliano che ha dato il suo contributo in fase realizzativa; ma i numeri di entrambi in termini di gol ed assist non hanno convinto del tutto e, di conseguenza, la società rossonera è al lavoro per garantire al mister un esterno offensivo in grado di dare un forte contributo al club, soprattutto nelle fasi salienti degli incontri.

Oltre ai nomi di Berardi e Lang, dunque, nelle ultime ore sembra essersi aperta una strada che porta al nome dell’esterno offensivo del Tottenham Steven Bergwijn. L’attaccante olandese è stato utilizzato molto poco da Antonio Conte in questa stagione e sembrerebbe voler cambiare casacca, iniziando una nuova avventura magari lontano dalla Premier. Il Milan è sulle sue tracce.