Si avvicina sempre più la scadenza di contratto del centrocampista francese Paul Pogba con il Manchester United, la data è il prossimo 30 giugno e al momento non paiono sussistere le condizioni per un suo rinnovo. Intanto nelle scorse ore il personal trainer di Pogba - Coach Meddy - ha alluso alla possibilità che il centrocampista francese classe '93 possa effettivamente lasciare il Manchester United nella prossima estate.

Qualora il giocatore effettivamente andasse in scadenza e si ritrovasse libero a parametro zero, tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe riportarlo a Torino dopo sei anni dalla sua partenza, avvenuta nell'estate 2016.

Pogba non vorrebbe rimanere a Manchester, la Juventus sarebbe in prima fila per accoglierlo

Paul Pogba non si troverebbe bene in quel di Manchester. Il francese con i Red Devils ha avuto un rapporto di alti e bassi, sia ai tempi di mister Mourinho, sia durante la gestione Solskjaer, che lo relegava costantemente in panchina. Ora, con l'avvento di Rangnick, le cose non sono granché migliorate.

Il calciatore, stando a una recente intervista del suo personal trainer Coach Meddy, potrebbe valutare di lasciare il club britannico nella prossima estate: “Penso che sia giusto che lui guardi altrove e forse il Manchester United ha intenzione di rinnovarsi, dunque la cosa più sensata è che le due parti si separino”.

Il personal trainer di Pogba ha poi aggiunto: “Forse è arrivato il tempo di provare nuove sfide, nuove emozioni per Paul e per il Manchester che rendano entrambi contenti. Ora, il ragazzo è contento, specialmente da quando Ronaldo è tornato. Il problema è solo uno, i risultati non arrivano e un top player come Pogba non dovrebbe perdere tempo in competizioni minori, perché lui vorrebbe giocare per trofei più ambiziosi”.

La Juventus sarebbe pronta ad accogliere nuovamente Pogba a Torino

Fra i club europei interessati a Pogba, come già detto, ci sarebbe la Juventus. I bianconeri infatti, potrebbero accontentare le richieste del calciatore, specie se decidesse di abbassare le proprie pretese economiche relative all'ingaggio.

Attenzione però: sul francese ci sarebbe anche l'interessamento del Psg, che vorrebbe continuare il proprio processo di potenziamento dopo le delusione europea di questa stagione e che non avrebbe problemi ad accontentare le sue richieste economiche.