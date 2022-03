Continuano le difficoltà per il Crotone del tecnico Francesco Modesto, uscito sconfitto anche dal "Ciro Vigorito" di Benevento per 3-1.

Per gli squali proseguono i "soliti" problemi tecnici visti da inizio stagione, ma ormai diventati quasi irrisolvibili: poca cattiveria negli ultimi metri, una difesa spesso in difficoltà e soprattutto il gioco che continua a mancare. La sconfitta in Campania non è stata presa bene dallo stesso allenatore rossoblù che ha mostrato delusione e rammarico al termine della sfida.

Crotone, Modesto analizza la gara persa a Benevento

Incassata la 17^ sconfitta del torneo di Serie B 2021-2022, il tecnico del Crotone Francesco Modesto ha voluto analizzare a fine incontro i risvolti di una gara iniziata bene ma conclusa nel peggiore dei modi.

"Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita dove potevamo fare qualcosa in più. E’ stata una partita strana, non mi è piaciuto l’atteggiamento di chi è subentrato nella ripresa, abbiamo bisogno di gente che ci crede veramente se no diventa tutto più difficile. L’atteggiamento visto non mi è piaciuto anche se ci siamo messi con quattro attaccanti. Non mi sono piaciute tante cose. L'atteggiamento giusto? Deve essere quello mostrato dalla squadra nel primo tempo", ha spiegato Modesto.

La salvezza pare ormai un miraggio

Quando mancano nove gare dalla fine del campionato, con quattro sfide esterne e cinque casalinghe, per il Crotone servirebbe ormai un piccolo "miracolo sportivo" per agganciare la zona play-out.

Il distacco è attualmente di 7 punti dal Cosenza - che deve però recuperare la gara col Benevento - e di 9 punti dall'Alessandria, con entrambe gli scontri diretti sono già stati disputati e si sono conclusi con un doppio pareggio.

Crotone in campo nel turno infrasettimanale

La squadra di Francesco Modesto dovrà ora ritornare subito in campo. Nella serata di martedì 15 marzo il torneo di Serie B ha infatti in programma un nuovo turno infrasettimanale con gli squali che ospiteranno all'Ezio Scida il Frosinone. La gara è in programma a partire dalle ore 18:30.

Nel prossimo weekend, per la precisione sabato 19 marzo, il Crotone sarà poi impegnato in trasferta allo "U-Power Stadium" di Monza.

Questi due match concluderanno il mese di marzo del Crotone e daranno ulteriori indicazioni sulle possibilità di salvezza dei calabresi, in attesa della volata finale, da inizio aprile in poi.