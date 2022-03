Ieri 12 marzo la Juventus ha battuto la Samp per 1-3. I bianconeri hanno ottenuto una vittoria molto preziosa grazie all'autorete di Yoshida e alla doppietta di Alvaro Morata. Nel secondo tempo, però, Adrien Rabiot ha commesso un fallo di mano e l'arbitro Valeri ha assegnato il rigore alla Sampdoria. Questo episodio poteva mettere in pericolo il risultato della Juventus ma a salvare i bianconeri ci ha pensato Wojciech Szczesny che ha parato il rigore in maniera magistrale. Dopo questo episodio, Massimiliano Allegri ha deciso di sostituire Adrien Rabiot anche perché il ragazzo era già ammonito.

Quando è uscito dal campo il francese si è subito avvicina al tecnico livornese per chiedergli scusa. Massimiliano Allegri ha perdonato Adrien Rabiot dicendogli: "Va bene, va bene. Hai fatto fare bella figura a Szczesny".

La Juventus continua a correre

La Juventus, nell'ultimo periodo, ha inanellato una serie di risultati positivi e la squadra sembra aver ritrovato la compattezza persa sotto i gestioni di Sarri e Pirlo. Adesso i bianconeri hanno ritrovato la retta via grazie al lavoro di Massimiliano Allegri. La Juventus sta vincendo anche senza tantissimi giocatori infortunati. La squadra si è ricompattata e il gruppo sembra più unito che mai. Una testimonianza di questo è anche l'episodio che ha visto coinvolto Adrien Rabiot.

Il francese dopo aver messo in pericolo la squadra commentando un fallo da rigore ha subito voluto chiedere scusa al suo allenatore. Questo è il segno che alla Juventus remano tutti dalla stessa parte. Adesso, però, i bianconeri possono mettere da parte il campionato per pensare solo alla Champions League. Infatti, mercoledì 16 marzo la Juventus si giocherà l' accesso ai quarti di finale della competizione europea.

Per questa sfida la Juventus spera di ritrovare almeno Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Entrambi non saranno titolari ma per i bianconeri sarebbe molto importante averli in panchina.

Allegri spera nel recupero di Paulo Dybala

La Juventus, per il match contro il Villarreal non dovrebbe fare molti cambi. Infatti, la situazione legata agli sfortunati è ancora in divenire e se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri, però, ha spiegato che spera di recuperare Paulo Dybala. L'argentino, come ha confermato il tecnico livornese, dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo il 14 marzo: "L'importante è averlo da lunedì con noi perché contro il Villarreal sarà una partita molto difficile e complicata". Per questa sfida non ci saranno molti cambi e il tecnico della Juventus si affiderà al 4-3-3. In attacco si punterà su Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.