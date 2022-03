In previsione della prossima stagione, la società del Milan sta lavorando per rinforzare le corsie esterne: nonostante il possibile riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, il Diavolo potrebbe mettere a segno un altro colpo per le fasce. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Wifried Singo, esterno della Costa d'Avorio che ha avuto una crescita esponenziale con la maglia del Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Diavolo starebbe monitorando la situazione dell'esterno granata, valutato 20 milioni di euro.

Anche altri club italiani si sarebbero interessati al talento del Toro: tra questi, ci sarebbero Inter e Juventus, con l'obiettivo di migliorare la qualità sulle corsie laterali.

Possibile contratto da 3,5 milioni per Renato Sanches

Se da un lato circola l'indiscrezione di un possibile interesse dei rossoneri per Malinovskyi dell'Atalanta, da giorni si parla di un forte gradimento per Renato Sanches, centrocampista portoghese in forza al Lille, che è l'obiettivo numero uno per sostituire Kessie.

Già a gennaio, la dirigenza rossonera voleva acquistare l'ex mediano del Bayern Monaco ma è dovuta scontrarsi con le richieste eccessive del club francese, ma il Diavolo non ha ancora mollato presa. Nonostante l'interesse della Juventus, i rossoneri sarebbero ancora in vantaggio e potrebbero proporre un contratto importante al calciatore: un contratto da 3,5 milioni di euro, che rimarcherebbe l'importanza del portoghese nel progetto Milan.

Intanto, Maldini spera di chiudere l'operazione con il Lille per una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro, considerando la volontà del calciatore di intraprendere una nuova esperienza.

Milan-Empoli, le ultime di formazione: conferma per Giroud

Oltre alle vicende di mercato, il Milan si sta concentrando sulla corsa Scudetto.

Dopo la vittoria del "Maradona" contro il Napoli, i rossoneri di Pioli ospiteranno l'Empoli di Andreazzoli, reduce dal pareggio esterno contro il Genoa.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico rossonero è pronto a confermare l'undici sceso in campo contro i partenopei: nonostante i rientri di Romagnoli e del totem Zlatan Ibrahimovic, in pole ci sarebbero Kalulu e soprattutto Olivier Giroud, decisivo nel match del Maradona. Il francese è pronto dal primo minuto, sostenuto da Kessie, Leao e Messiah, che resta in vantaggio su Saleamakers. Infine, in difesa complice la squalifica di Theo, spazio a Florenzi.