Cercasi attaccante. È questo l'obiettivo della Juventus per il prossimo Calciomercato invernale. La società bianconera è alla ricerca di un calciatore che possa completare il reparto offensivo e dare così a mister Thiago Motta un'alternativa di grande spessore a Dusan Vlahovic. L'obiettivo numero uno resta Joshua Zirzkee, non incedibile per il Manchester United.

Juve, pressing per Zirkzee: Douglas Luiz possibile contropartita tecnica

L'infortunio di Vlahovic che ha costretto Thiago Motta a reinventare il reparto offensivo nelle sfide contro Milan ed Aston Villa, ha rimarcato la volontà della Juventus di acquistare un altro calciatore offensivo.

Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli resta Joshua Zirkzee [VIDEO]che dopo una grande stagione al Bologna non è riuscito a confermarsi in questa prima parte d'avventura al Manchester United. Visto il poco minutaggio, l'attaccante olandese potrebbe esser già ceduto nella finestra invernale di calciomercato con la Juventus che sta monitorando questa situazione.

La valutazione del classe 2001 si aggira attorno ai 40 milioni di euro, cifra che in questo momento il club bianconero non è intenzionata a spendere. Oltre alla via legata ad una possibile trattativa in prestito, la Vecchia Signora starebbe valutando anche l'eventualità di inserire il cartellino di Douglas Luiz come parziale contropartita tecnica.

Il brasiliano non è riuscito ad entrare nelle rotazioni di mister Thiago Motta ed una sua cessione già a gennaio non sarebbe da escludere.

L'eventuale ruolo di Zirkzee nel 4-2-3-1 di Motta

Joshua Zirkzee rappresenterebbe una garanzia per la Juventus e soprattutto per il tecnico bianconero Thiago Motta visto il grande lavoro effettuato al Bologna.

L'attaccante olandese rappresenta un profilo estremamente duttile nel sistema tattico bianconero, adattandosi a diverse posizioni nel 4-2-3-1: può agire come prima punta, ruolo già ricoperto con successo in Serie A, ma anche come trequartista, come fatto in alcune occasioni in Nazionale, supportando Dusan Vlahovic e non solo fungendo da alternativa al numero nove.

In aggiunta, la sua versatilità gli consente di ricoprire il ruolo di seconda punta in un eventuale 4-3-1-2, o di essere impiegato in un 3-5-2. Con queste caratteristiche, il giocatore potrebbe diventare un elemento determinante per gli equilibri del campionato e aiutare la Juventus a rilanciarsi nella corsa allo Scudetto.

Non c'è solo Zirkzee, la Juve valuta anche Beto

Zirkzee non è il solo obiettivo della Juventus che sta sondando anche varie alternative all'olandese. Oltre ai vari Lucca e Raspadori, resista anche la pista che porta a Beto che non sta trovando molto spazio all'Everton.

L'attaccante portoghese con un passato in Serie A con la maglia dell'Udinese potrebbe cambiare aria già a gennaio con la Vecchia Signora che sta seguendo anche questo profilo. Come per gli altri attaccanti, la Juve potrebbe decidere di intavolare una trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto in estate.