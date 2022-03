La Juventus, domani 12 marzo, tornerà in campo per affrontare la Sampdoria. Per questa partita Massimiliano Allegri ritroverà due giocatori importanti per la difesa come Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Entrambi hanno smaltito gli acciacchi fisici e sono a disposizione e saranno almeno in panchina contro la Sampdoria. Nel corso di questa settimana, Juan Cuadrado ha avuto un attacco febbrile ma adesso sta bene ed è a disposizione. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha rivelato che il colombiano si gioca anche un posto da titolare per il match contro i blucerchiati: "O gioca Cuadrado o gioca Akè da qui non si scappa".

Qualche cambio per la Juventus

La Juventus, in queste ore, si trasferirà a Genova dove domani 12 marzo, giocherà contro la Sampdoria. Per questa partita Massimiliano Allegri farà qualche cambio visto che poi mercoledì 16 marzo ci sarà la sfida contro il Villarreal. Per questa partita la speranza del tecnico livornese livornese è quella di recuperare Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e forse Leonardo Bonucci. Massimiliano Allegri ha rivelato che quando si avvicina la Champions League tutti vogliono tornare a disposizione: "Quando sta per arrivare la Champions è come il miele arrivano tutti". Dunque, la speranza della Juventus è quella di recuperare il maggior numero di giocatori per la gara contro il Villarreal.

Ma per sapere come certezza chi recupererà tra Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Leonardo Bonucci bisognerà aspettare il 15 marzo giorno di vigilia del match contro gli spagnoli. Mentre per quanto riguarda parttai contro la Sampdoria non ci sono molti dubbi di formazione.

Allegri conferma Vlahovic

Per la gara contro la Sampdoria, la Juventus ripartirà dal 4-3-3: in porta ci sarà Szczesny.

In difesa sulla destra agirà Danilo, in mezzo spazio a Matthijs De Ligt e Daniele Rugani, mentre a sinistra giocherà Luca Pellegrini. Per quanto riguarda il numero 6 juventino Massimiliano Allegri ha confermato che sarà titolare visto che contro la Sampdoria taglierà il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Juventus.

A centrocampo, invece, non ci sarà nessuna novità visto che Weston McKennie rientrerà il prossimo anno, Denis Zakaria è ancora fermo ai box e dovrebbe rientrare dopo la sosta. Inoltre, per la gara contro la Sampdoria Massimiliano Allegri non avrà a disposizione lo squalificato Federico Bernardeschi. Dunque in attacco saranno certamente confermarti Dusan Vlahovic e Alvaro Morata con loro ci sarà uno fra Juan Cuadrado e Marley Akè. Questo dubbio la Juventus lo risolverà solo a poche ore dal fischio d'inizio della gara contro la Sampdoria.