Uno dei giocatori che con ogni probabilità infiammerà la prossima sessione estiva di Calciomercato è Paulo Dybala. La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo, con l'incontro in agenda tra società e agente rinviato nuovamente. Si è parlato molto dell'interessamento dell'Inter in queste settimane, ma i nerazzurri non sarebbero i soli in Italia pronti a soffiare l'argentino ai bianconeri. Su di lui, infatti, si sarebbe inserito anche il Milan, in cerca di rinforzi di grande qualità per il reparto avanzato.

L'Inter, tra l'altro, è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo per la prossima stagione. Alla luce di ciò, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi nuovamente su Leandro Paredes, già accostato al club meneghino nelle scorse sessioni di calciomercato.

L'Inter torna su Paredes

Una delle priorità dell'Inter la prossima estate sarà quella di rinforzare il centrocampo, aumentando le soluzioni a disposizione di Simone Inzaghi con elementi di qualità ai tre titolari. Per questo motivo i nerazzurri sarebbero tornati su Leandro Paredes, già accostato nelle scorse sessioni di calciomercato, con la trattativa che non è mai decollata visto che il Paris Saint Germain non ha mai voluto privarsene. Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2023, le cose potrebbero cambiare in estate, con il giocatore che si trasferirebbe volentieri a Milano tornando in Italia, nel campionato che lo ha lanciato ad alti livelli.

A Parigi, inoltre, il classe 1994 non gioca con continuità a causa della folta concorrenza e quest'anno ha collezionato finora soltanto 12 presenze in campionato e cinque in Champions League, tra l'altro non sempre partendo titolare, senza mai andare in gol. La valutazione del centrocampista si aggira sui 15-20 milioni di euro, cifra assolutamente alla portata della società nerazzurra.

Milan su Dybala

Un altro giocatore seguito dall'Inter per la prossima estate è Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus. Le trattative per il rinnovo continuano a essere ferme, visto che l'incontro tra la società bianconera e il suo agente, previsto per giovedì 10 marzo, è stato rinviato a dopo il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal.

Nelle ultime ore, però, ci sarebbe da registrare l'inserimento anche del Milan, in cerca di un rinforzo di grande livello in attacco. La Joya potrebbe giocare sia da falso nueve, sia a supporto della punta nel 4-2-3-1, magari con quella maglia numero 10 ora sulle spalle di Brahim Diaz, che non ha convinto. Affare tutt'altro che semplice, visto che l'argentino chiede almeno 7,5 milioni di euro a stagione ma l'affare potrebbe diventare possibile con l'addio di Zlatan Ibrahimovic, che in questo momento percepisce più o meno la stessa cifra ed è in scadenza di contratto.