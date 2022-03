Puntellare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, con acquisti che possano far fare il salto di qualità. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare il tecnico rossonero, così da mantenere uno status importante in Italia e ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Champions League.

Interesse per Berardi

La dirigenza milanista sta lavorando per migliorare la batteria di trequartisti a disposizione di Pioli. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Domenico Berardi, talento del Sassuolo che, da diverse stagioni, si sta confermando ad altissimi livello ed è ormai diventato uno dei migliori esterni del campionato italiano.

Dopo la stagione da 20 reti sotto la gestione di De Zerbi, l'esterno neroverde si sta confermato sotto la guida del tecnico Dionisi ed ha già siglato 12 reti e 10 assist: numeri importanti, che hanno attirato l'interesse dei maggior top club italiani, tra cui lo stesso Milan.

I rossoneri potrebbero così effettuare un'offerta per la prossima estate, con il club neroverde che valuta il suo gioiello non meno di 45 milioni di euro. Una possibile offerta per Berardi, dipenderà dalla possibile cessione di Castillejo, che in estate dovrebbe ritornare in Spagna con il Getafe, già era interessato al numero 7 rossonero a gennaio, ma soprattutto dalla permanenza di Junior Messiah, in prestito dal Crotone.

In caso di mancato riscatto da parte di Messiah che si aggira attorno ai 5 milioni di euro, il Diavolo potrebbe dare l'assalto a Berardi, così da completare una rosa già competitiva a disposizione di Pioli.

Napoli-Milan: 0-1. Decide Giroud

Intanto, il Milan piazza un colpo fondamentale per la corsa scudetto. I rossoneri espugnano il Maradona, battendo 1-0 il Napoli di Luciano Spalletti grazie alla rete decisiva di Olivier Giroud che, dopo la doppietta nel derby, si dimostra uomo da big match.

Primo tempo con poche occasioni: il Napoli si rende pericoloso con la conclusione di Osimhen che termina a lato, mentre i rossoneri rispondono con le incursioni di Leao, vera spina nel fianco della difesa partenopea.

Nella ripresa, la formazione di Pioli alza il baricentro ed alla prima occasione passa in vantaggio con la zampata di Olivier Giroud, lesto a correggere un tiro sbilenco di Calabria; ottavo centro in Serie A per il bomber francese, 11esimo stagionale contando tutte le competizioni.

Il Napoli ci prova a riaprire il match, ma sono ancora i rossoneri a sfiorare il raddoppio prima con Theo e successivamente con Salaemakers, stoppati da Ospina.

Un successo fondamentale per gli uomini di Pioli, che si rilanciano nella corsa al tricolore.