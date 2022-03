Puntellare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare l'organico a disposizione dell'allenatore interista, così da confermarsi in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Viste le possibili partenze di Arturo Vidal e Matias Vecino nella prossima sessione estiva di Calciomercato, la dirigenza interista sta lavorando per rinforzare la mediana a disposizione di Simone Inzaghi. Il sogno resta Milinkovic Savic, centrocampista serbo in forza alla Lazio, perno dei biancocelesti e pupillo di Simone Inzaghi durante la sua esperienza all'ombra del Colosseo.

Il Sergente sta disputando una grande stagione e questo ha elevato il suo costo: infatti, il patron biancoceleste Claudio Lotito chiede una cifra monstre per lasciar partire il suo gioiello, ovvero 100 milioni di euro, cifra che in questo momento nessuna squadra italiana può permettersi. L'Inter potrebbe così provare a offrire qualche contropartita tecnica come Gagliardini per abbassare la parte cash. Inoltre, sul numero 21 biancoceleste, ci sarebbe l'interesse della Juventus che da diverse stagioni monitora il fuoriclasse serbo, ma soprattutto di due top club europei come Paris Saint Germain, pronto a regalare una pedina di spessore a Pochettino, e soprattutto il Manchester United che potrebbe iscriversi alla corsa in caso di possibile addio a fine stagione da parte di Paul Pogba.

Oltre al Sergente biancoceleste, l'Inter monitora altri profili come quello di Davide Frattesi, centrocampista italiano del Sassuolo valutato una cifra attorno ai 30 milioni di euro da parte del club neroverde.

Inter-Salernitana: 5-0. Tripletta per Lautaro

Intanto, l'Inter ritorna alla vittoria e si rilancia in campo. A San Siro, i nerazzurri di Simone Inzaghi battono 5-0 la Salernitana grazie alla doppietta di Edin Dzeko ed alla tripletta di Lautaro Martinez, finalmente ritornato alla rete e autore di una grande prestazione.

I nerazzurri mettono subito in discesa il match e passano con la connection Barella-Lautaro con il Toro, che dopo aver colpito una traversa, firma l'1-0. La rete del bomber argentino è appena arrivata, e sul finire del primo tempo piazza il 2-0 ancora su assist di Barella.

Nella ripresa, la formazione guidata da Inzaghi continua a macinare gioco e cala il tris ancora con il Toro, che su assist di Dzeko, anticipa Dragusin con un grande movimento e firma la sua personale tripletta.

Nel finale, c'è spazio anche per la doppietta di Edin Dzeko, sempre più leader di questa squadra. Da segnalare, l'ottimo ingresso di Robin Gosens, autore dell'assist per la prima rete del bomber bosniaco.

Un successo importante che rilancia i nerazzurri, in vista del big match di Champions League contro il Liverpool.