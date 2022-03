Il Calciomercato inizierà formalmente solo a fine giugno, ma il Milan pensa già a come non farsi trovare impreparato visti i possibili addii di Romagnoli, Kessie e Ibrahimovic a fine stagione. La dirigenza rossonera avrebbe in mente di rinforzare la squadra con gli acquisti di Sven Botman, di Renato Sanches e di Domenico Berardi.

Il centrocampista portoghese è stato molto vicino al Milan a gennaio, ma a giugno l'ipotesi sembra essere più percorribile. Con Botman invece ci sarebbe già un accordo di massima e rimarrebbe da trovare l'intesa col Lille.

Milan, la dirigenza sarebbe pronta a investire sul mercato

Il Milan starebbe puntando a rafforzarsi con quattro acquisti, il primo dei quali dovrebbe essere Sven Botman del Lille. Un accordo con il giocatore sarebbe stato praticamente trovato a 3 milioni di euro netti a stagione, grazie anche al beneficio dello sgravio fiscale del Decreto Crescita, con il Milan che ora spera di chiudere l'acquisto per circa 30 milioni di euro col club francese.

Nel Lille milita anche Renato Sanches, che il Milan ha provato a portare in Italia già a gennaio ma senza successo. Il centrocampista portoghese è stato individuato per sostituire Franck Kessie (in scadenza a fine giugno), e sarebbero in corso le trattative con il suo agente Jorge Mendes per provare a concludere un affare da 20 milioni di euro.

Il Milan punterà su Yacine Adli e su Brahim Diaz come "numero 10", con Renato Sanches che potrà giocare anche in tale ruolo, mentre come ala offensiva il sogno di Domenico Berardi rimane vivo. Il giocatore del Sassuolo ha dimostrato di aver acquisito una grande maturità, essendo già andato in doppia cifra in questa stagione sia nei gol che negli assist.

I nomi per l'attacco

In estate è poi previsto l'arrivo di un nuovo attaccante e la dirigenza rossonera potrebbe optare per l'ingaggio di Andrea Belotti a titolo gratuito. Il suo contratto col Torino scade il 30 giugno e rappresenta sicuramente un'opportunità a buon mercato.

A tal proposito ci sono altri due attaccanti che giocano all'estero e i cui contratti scadono in estate, uno dei quali è Divock Origi del Liverpool, che non sta riuscendo a giocare molto spesso dopo gli acquisti di Diogo Jota e Luis Diaz. L'altro nome che circola è quello di Andrej Kramaric dell'Hoffenheim che la scorsa stagione ha segnato 20 gol, mentre in questa stagione pare in una certa difficoltà sul piano realizzativo.