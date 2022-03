L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato rivoluzionerà sicuramente il reparto arretrato. In uscita ci sono Ranocchia, Kolarov e Danilo D'Ambrosio, praticamente tutte le alternative al trio titolare, essendo in scadenza di contratto. Per questo motivo la società nerazzurra dovrà fare una sorta di ricambio generazionale, senza tener conto del possibile addio di De Vrij, che piace molto in Premier League. In entrata in pole position resta Gleison Bremer, ma oltre a lui arriverà almeno un altro rinforzo di rilievo e nel mirino del club meneghino ci sarebbe il centrale albanese dell'Atalanta, Berat Djimsiti.

Il Milan, invece, per la prossima estate cercherà rinforzi sul fronte offensivo, possibilmente giocatori duttili per la trequarti. L'ultimo nome finito sul taccuino di Maldini e Massara sarebbe quello di Josip Brekalo, che tanto bene sta facendo al Torino in quest'annata.

L'Inter sarebbe su Djimsiti

L'Inter è in cerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima estate. Sono stati tanti i nomi accostati al club nerazzurro in questi mesi, con Gleison Bremer in pole position, anche se il centrale brasiliano sarebbe legato per lo più all'eventuale partenza di Stefan De Vrij, che potrebbe essere ceduto in Premier League.

La società nerazzurra, però, sta sondando anche altre piste e alla luce di ciò avrebbe messo nel mirino Berat Djimsiti.

Il centrale albanese è un punto fermo dello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini e anche in questa stagione ha collezionato ventuno presenze in campionato, nonostante non manchi la concorrenza in quel reparto. Il giocatore piace molto al club meneghino essendo abituato a giocare nella difesa a tre, cosa da non sottovalutare.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe incidere sulla sua valutazione, con l'Atalanta disposta a cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero. La Dea per il suo cartellino chiede intorno ai 15 milioni di euro ma non è da escludere uno scambio con uno tra Lorenzo Pirola e Andrea Pinamonti, pur con una valutazione diversa, in prestito rispettivamente a Monza (valutato 8 milioni) e all'Empoli (valutato 15 milioni di euro).

Milan: nel mirino ci sarebbe Brekalo

Anche il Milan sta cominciando a muoversi per rinforzare l'attacco nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri cercano rinforzi sulla trequarti visto che Diaz e Saelemaekers non hanno avuto continuità di rendimento. Il club avrebbe messo gli occhi su Josip Brekalo, che tanto bene sta facendo al Torino. Granata che sono pronti a riscattarlo dal Wolfsburg per 11 milioni di euro per poi ragionare sul suo futuro. La valutazione ora si appresta tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma Maldini proverà ad abbassare l'esborso economico inserendo una contropartita nell'affare. Occhio proprio a Saelemaekers, valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro.