Il Milan sta intensificando il lavoro sul fronte mercato: per sostituire Franck Kessie, il club rossonero potrebbe pescare in casa Roma, avendo puntato gli occhi in primis su Bryan Cristante, ma anche su Jordan Veretout.

Per il reparto offensivo, invece, si moltiplicano le voci provenienti dal Portogallo sull'attaccante uruguaiano Darwin Nunez. Sull’attaccante, infatti, ci sarebbero moltissime squadre, tra cui il club rossonero: il Benfica sembrerebbe aver fissato una cifra per la cessione intorno agli 80 milioni di euro.

Cambiamenti a centrocampo, da Kessie a Cristante

La partenza di Kessie a parametro zero (probabilmente con destinazione Barcellona) costringerà la dirigenza rossonera a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto mediano.

Si fa insistente la voce che parla di un forte interesse del Milan per il centrocampista della Roma Cristante: per il giocatore italiano si tratterebbe di un ritorno, essendo cresciuto in casa rossonera. Il valore di mercato del centrocampista giallorosso si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma Mourinho, nonostante Cristante non stia disputando una stagione eccellente, non vorrebbe privarsene vista la sicurezza che il giocatore dà al reparto.

La dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi anche su un altro centrocampista della Roma, cioè Jordan Veretout.

Il centrocampista francese ha avuto un inizio di stagione positivo con 4 reti realizzate e 7 assist, ma nelle ultime settimane ha avuto un forte calo nel rendimento e la Roma potrebbe decidere di privarsene nella prossima sessione di mercato, il Diavolo sarebbe alla finestra.

Per Nunez possibile asta tra top club

Darwin Nunez, attaccante del Benfica, ha ben figurato in Champions League e l’interesse nei suoi confronti è aumentato da tutte le zone d’Europa.

Il club portoghese ha dalla sua una clausola rescissoria di 150 milioni di euro che non permetterà al giocatore di liberarsi facilmente fino al 2025. Il classe ’99, però, sembrerebbe suscitare interesse in molti top club europei e per questo il Benfica avrebbe fissato un prezzo intorno agli 80 milioni di euro per poter trattare.

La stagione dell’attaccante uruguaiano è stata finora davvero molto positiva, con 20 reti realizzate in 22 partite disputate nel campionato portoghese; Nunez inoltre ha ben figurato anche in Europa, mettendo a segno la rete decisiva che ha decretato il passaggio del turno in Champions contro l’Ajax. Il giocatore è nella lista dei desideri di molti club, su tutti il Tottenham che, se dovesse partite Kane, si getterà fortemente sull’attaccante del Benfica. Anche l’Inter potrebbe essere interessata, ma la dirigenza rossonera è intenzionata a provare il colpo per portare Nunez alla corte di Stefano Pioli.