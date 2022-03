Il Crotone prosegue la sua marcia di avvicinamento al match della 32esima giornata di Serie B che lo vedrà ospitare all'"Ezio Scida" il Perugia nel turno in programma domenica 3 aprile alle ore 15:00. Il tecnico degli "Squali", Francesco Modesto, dovrà fare a meno dell'attaccante Samuele Mulattieri. Per lui stagione si è praticamente conclusa dopo l'infortunio subito durante il match che il Crotone ha giocato contro il Frosinone il 15 marzo scorso. La lussazione alla spalla sinistra ha richiesto un intervento chirurgico e l'attaccante dovrà affrontare la fase di recupero.

Crotone, Mulattieri 'out'

Si potrebbe concludere senza particolari soddisfazioni la stagione di Samuele Mulattieri. L'attaccante arrivato in estate dall'Inter aveva iniziato bene con gli "Squali", portando a segno 6 reti nelle prime 10 giornate. I problemi di guida tecnica con gli avvicendamenti tra Francesco Modesto e Pasquale Marino, e il successivo ritorno del primo alla guida della squadra, hanno di fatto portato alla riduzione del minutaggio del calciatore, con l'utilizzo di altri elementi della rosa. Per lui anche la problematica Covid-19 nel finale di 2021 e ora l'infortunio alla spalla. Come riportato dallo stesso club calabrese, il calciatore ha effettuato nella giornata del 31 marzo il programmato intervento chirurgico presso l'Humanitas di Milano con l'applicazione di un tutore rigido.

Dopo uno stop di quattro settimane potrà iniziare la riabilitazione del caso.

Crotone, Emre Gural per l'attacco

L'infortunio subito da Samuele Mulattieri ha portato il club calabrese a correre ai ripari. Per permettere al tecnico di giocarsi tutte le sua chance nella lotta salvezza, la società rossoblù ha deciso di contrattualizzare lo svincolato attaccante turco, Emre Gural.

Per lui, nell'ultima stagione condotta in patria con la maglia dell'Ankaragücü, sono arrivate 26 presenze e 4 reti, portate a segno in particolare nei minuti finali di gara. Un calciatore esperto, classe 1989, una punta mancina che potrebbe fare al caso del Crotone e dare una mano ad un reparto avanzato che in questo campionato ha faticato non poco a trovare la via della rete.

Allo 'Scida' arriva il Perugia

L'avversario che il Crotone sarà chiamato a superare nel weekend è il Perugia. La squadra di Massimiliano AlvinI, neopromossa, ha ottenuto da diverse gare i punti necessari per archiviare il discorso salvezza. Il sogno, difficile ma non impossibile, rimane l'accesso ai play-off. La sfida tra Crotone e Perugia rappresenterà anche l'occasione per rivedere in campo due ex calciatori del Crotone ora nella rosa degli umbri. Si tratta dell'esterno Aleandro Rosi e del difensore centrale Marcos Curado.