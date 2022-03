Antonio Rudiger sarebbe uno dei principali obiettivi di calciomercato della Juventus. Sul tedesco però, starebbe piombando il Barcellona. I bianconeri dunque, potrebbero cambiare le loro mire puntando Bremer del Torino.

Il Barcellona si sarebbe incontrato con gli agenti di Rudiger

Rudiger è uno dei centrali difensivi più forti e ricercati sul Calciomercato. La Juventus, con il giocatore, avrebbe iniziato a dialogare da diverse settimane e dalle indiscrezioni uscite, i bianconeri sarebbero stati in vantaggio sulle dirette rivali, poiché gli unici a garantire lo stipendio richiesto dal tedesco.

Tuttavia, stando alle notizie trapelate oggi sui media spagnoli, alla corsa per aggiudicarsi lo stopper ex Roma, si aggiungerebbe anche il Barcellona. Mateu Alemany e Jordi Cruyff, due membri dello staff societario dei catalani, sono stati pizzicati in un Hotel della città spagnola in compagnia di Sahr Senesie, il fratellastro di Antonio Rudiger. Le ragioni dell'incontro durato circa 3 ore, sarebbero presto dette e i due dirigenti avrebbero parlato con il familiare del calciatore per conoscere le esigenze del tedesco e raggiungere un eventuale accordo. La stampa spagnola afferma come il Barcellona non vorrebbe rinnovare il contratto a Ronald Araújo, centrale attualmente in forza ai blaugrana che avrebbe chiesto un aumento di stipendio pari a 5-6 milioni di euro.

Questo ovviamente libererebbe uno slot nel reparto difensivo ad Antonio Rudiger, ma sappiamo che non sarà facile in quanto il difensore avrebbe richiesto una cifra vicina ai 10 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, se sfuma l'opzione Rudiger, i bianconeri vorrebbero concentrarsi su Bremer

Con le notizie di un possibile ingresso del Barcellona per accaparrarsi Rudiger, la Juventus potrebbe virare le sue attenzioni su altri calciatori meno complicati da acquistare.

Stando alle notizie dall'estero, uno di questi potrebbe essere Bremer. Il forte centrale brasiliano in forza al Torino ha sorpreso tutti per la crescita esponenziale che ha avuto in questo campionato sotto l'egida di Ivan Juric. Diversi i club che lo hanno messo nel mirino tra cui spunterebbe il nome forte della Vecchia Signora.

Cairo, dal canto suo, sarebbe consapevole di non poter trattenere un calciatore cosi richiesto ed avrebbe stabilito il prezzo necessario per portarlo via dal capoluogo Piemontese, circa 25 milioni di euro. Una somma, che ai tempi odierni, appare come un vero affare.

La panchina della Juventus scotta, Allegri potrebbe essere sostituito con uno tra Zidane e Del Piero

La stagione della Juventus sta deludendo la piazza. Allegri che sarebbe indicato come uno dei principali colpevoli, potrebbe lasciare il capoluogo piemontese a fine stagione. Al suo posto, si starebbero palesando diversi profili tra cui Del Piero, che ha da poco finito lo stage per diventare allenatore professionistico e Zidane, che starebbe aspettando solo una chiamata della compagine bianconera.