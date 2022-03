L'Inter è concentrata su questo finale di stagione durante il quale dovrebbero essere rispettati gli obiettivi prefissati dalla società. Dopo un periodo alquanto insoddisfacente nel quale Inzaghi ha ottenuto sette punti in altrettante partite, Dzeko e compagni sono chiamati a invertire il trend per conquistare la Coppa Italia e soprattutto lo scudetto. Se quest'ultimo dovesse svanire, nonostante l'ampio vantaggio che i nerazzurri hanno avuto sulle rivali, i dirigenti potrebbero addirittura decidere di cambiare progetto tecnico. A fine stagione, infatti, la società presieduta dagli Zhang potrebbe non rinnovare il contratto dell'ex Lazio che è in scadenza nel 2023.

Questo è un aspetto primario per i cinesi che sono soliti non iniziare un progetto con un allenatore con l'accordo a pochi mesi dalla scadenza. La Supercoppa potrebbe dunque non bastare a Inzaghi per essere confermato perché le ambizioni dell'Inter sarebbero improntate soprattutto sul raggiungimento della seconda stella.

Si ritroverebbero De Zerbi, Djuricic e Berardi

Secondo le ultime indiscrezioni, Giuseppe Marotta starebbe valutando l'idea di affidare la panchina a Roberto De Zerbi, ritornato in Italia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Con l'arrivo dell'ex Sassuolo si passerebbe al nuovo modulo, il 4-3-3, e si tenterebbe l'assalto a Domenico Berardi, suo pupillo da tempo. Il calciatore, seguito dal Milan, avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro che l'Inter potrebbe abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica.

A Milano potrebbe poi approdare anche Filip Djuricic a parametro zero che avrebbe caratteristiche tecniche da sempre elogiate da De Zerbi.

Il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3

L'Inter del tecnico lombardo passerebbe dunque al 4-3-3 e non escluderebbe la cessione di Stefan De Vrij, ormai molto vicino al trasferimento in Premier League a fine stagione.

Si avrebbe dunque una linea difensiva composta da Dumfries, Skriniar, Bastoni e Gosens. Il centrocampo sarebbe affidato a Brozovic, Barella e Calhanoglu mentre il tridente offensivo a Perisic, Dzeko (Lautaro) e Berardi. Le possibili varianti poi arriverebbero dal mercato perché, oltre all'esterno del Sassuolo, si starebbero sondando Bremer come erede di De Vrij e Frattesi come rinforzo per la mediana in vista degli addii di Matias Vecino e Arturo Vidal.

Lautaro potrebbe partire in caso di offerta irresistibile e, in questo caso, si darebbe la caccia a Dybala e Lukaku. Questi ultimi due permetterebbero anche un 4-2-3-1 maggiormente offensivo dove l'ex Juventus e Calhangolu potrebbero consegnarsi la staffetta.