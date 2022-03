Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è finito nel mirino dei tre top club italiani, Inter, Juventus e Milan e non solo, visto che piace molto all'estero, in particolar modo in Spagna. Il Napoli rischia di essere costretto a sedersi al tavolo delle trattative per ascoltare eventuali proposte per non correre il rischio di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023. Il club di Aurelio De Laurentiis, dunque, è pronto a trattare, ma solo alle proprie condizioni, cercando di non ripetere quanto successo con Lorenzo Insigne, che andrà via a parametro zero.

Fabian Ruiz nel mirino di Inter, Juventus e Milan

Tra le squadre interessate a Fabian Ruiz ci sarebbe la Juventus, in cerca di rinforzi in mezzo al campo per alzare il tasso tecnico nella prossima stagione, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze in quest'annata. Affare tutt'altro che semplice visto che il Napoli non è disposto a concedere sconti per il centrocampista spagnolo, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023.

Praticamente lo stesso motivo che avrebbe portato l'Inter a sondare il terreno per Fabian, visto che i nerazzurri sarebbero pronti ad attuare una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo, dove gli unici che dovrebbero restare sono Barella, Brozovic e Calhanoglu, salvo proposte fuori mercato.

Diverso, invece, il discorso del Milan, che un tentativo lo farà per cercare di sostituire al meglio Franck Kessié, con l'ivoriano in scadenza di contratto a giugno e quasi promesso sposo del Barcellona. Inoltre, lo spagnolo potrebbe andare a ricoprire anche il ruolo di trequartista, con Bennacer e Tonali alle sue spalle, dato che Diaz non sembra dare garanzie al tecnico Stefano Pioli sulla linea dei trequartisti.

Le possibili offerte

Il Napoli accetterà di sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Fabian Ruiz per proposte superiori ai 50 milioni di euro, visto che lo spagnolo sembra essere tornato ad altissimi livelli in questa stagione, con sei reti e tre assist collezionati in ventisei partite di campionato.

La Juventus, dal proprio canto, potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro più i cartellini di Weston McKennie, accostato anche alla Roma nell'affare Zaniolo, e Daniele Rugani.

L'Inter, invece, potrebbe fare un'offensiva soltanto in caso di cessione di un big tra Lautaro e Barella, girando parte del tesoretto su Fabian Ruiz, provando ad inserire anche il cartellino di Gagliardini, ritenuto in uscita e valutato 10 milioni.

Per quanto riguarda il Milan, i rossoneri potrebbero giocarsi la carta Ante Rebic, già accostato al Napoli nei giorni scorsi e valutato 20 milioni di euro, più un conguaglio sui 20-25 milioni di euro.

Da segnalare anche l'interesse dei top club spagnoli, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid, oltre all'Arsenal, che, a differenza delle tre società italiane, potrebbero avvicinarsi alla richiesta del Napoli senza l'inserimento di contropartite tecniche, mettendo sul piatto 45-50 milioni di euro cash.