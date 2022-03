Inter e Juventus studierebbero le prossime mosse per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione calcistica e potrebbero decidere anche di sacrificare delle pedine per finanziare le operazioni in entrata.

L'Inter potrebbe far cassa con la cessione dell'ex Lazio

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Joaquin Correa potrebbe ritornare in Spagna perché piacerebbe a squadre come Real Sociedad, Betis, Siviglia e Valencia. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere ceduto perché non avrebbe soddisfatto le attese dei dirigenti milanesi durante questa stagione a causa dei troppi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento.

Il ragazzo, però, avrebbe voglia di riscattarsi nel prossimo anno per ripagare la fiducia di Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto nel suo progetto tattico.

I dirigenti milanesi sognano ancora il ritorno dell'ex Manchester United

Il sogno dell'Inter sarebbe, però, sempre il ritorno di Romelu Lukaku che non si è mai ambientato alla perfezione a Londra, nel Chelsea. Il belga ritornerebbe molto volentieri, anche se le cifre rappresentano un ostacolo per i nerazzurri. L'operazione sarebbe possibile, a fine stagione, soltanto se l'attaccante decidesse di dimezzarsi lo stipendio attuale, di circa 14 milioni di euro, e se il Chelsea accettasse un prestito con cifre molto ridotte.

La Juventus interessata a Donnarumma e Raspadori

La Juventus avrebbe invece deciso di virare su Giacomo Raspadori per potenziare l'attacco del futuro. Il giovane talento dell'Italia avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero decidere di fare cassa mettendo in vendita le prestazioni di Moise Kean.

L'ex Everton non avrebbe soddisfatto Massimiliano Allegri che gli preferisce Alvaro Morata e Dusan Vlahovic. L'attaccante classe 2000 potrebbe dunque trasferirsi alla Roma, società che lo starebbe sondando da molto tempo come vice Abraham. La cessione di Kean permetterebbe alla società degli Agnelli di mettere da parte un bottino di circa 15-20 milioni di euro da investire per il ragazzo del Sassuolo.

Il club bianconero sarebbe poi sempre alla finestra per Gianluigi Donnarumma. L'ex Milan non sta vivendo un buon momento al Paris Saint Germain ed avrebbe sempre mantenuto i rapporti con la Juventus, club che lo avrebbe già voluto quando era al Milan. Il trasferimento sarebbe, ad oggi, molto difficile considerate le cifre per il cartellino e lo stipendio dell'estremo difensore, ma i dirigenti torinesi potrebbero aspettare il 2023 per tentare l'affondo se dovessero cedere Szczesny.