La prossima estate, l'Inter sarà sicuramente tra le società maggiormente attive sul mercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. Il reparto che sicuramente verrà rivoluzionato è quello di centrocampo, dove gli unici su cui si vorrebbe puntare (salvo proposte fuori mercato) sono Barella, Brozovic e Calhanoglu. Si cercano innesti che possano alzare il tasso tecnico anche tra le alternative, visto che i vari Vidal, Vecino e Gagliardini non danno garanzie. Un nome sempre presente sul taccuino di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Teun Koopmeiners, già sondato la scorsa estate, prima che l'Atalanta chiudesse il suo acquisto.

In quest'annata a Bergamo l'olandese sta confermando di essere un giocatore di livello e i nerazzurri sono pronti a fare un tentativo.

Anche la Juventus è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima stagione. Per i bianconeri potrebbe tornare di moda il nome di Nahitan Nandez, che sembrava vicino al trasferimento a Torino già a gennaio, quando è saltato in extremis.

Inter su Koopmeiners

L'Inter, la prossima estate, si muoverà sicuramente per rinforzare il centrocampo. I nerazzurri lasceranno andare via Matìas Vecino e Arturo Vidal a parametro zero, ma potrebbero essere ceduti anche Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. Il club meneghino cerca innesti che possano alzare il tasso tecnico anche tra le alternative dei tre titolari, cosa che è mancata in questa stagione.

Il nome pronto a tornare in auge sarebbe quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese in forza all'Atalanta. La Dea lo ha acquistato dal Feyenoord la scorsa estate per 12 milioni di euro, ma prima del trasferimento a Bergamo era stato anche nel mirino dell'Inter che, però, non ha potuto affondare il colpo per i noti problemi economici.

I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia l'affare Gosens, e in questi giorni ci sarebbero stati dei contatti. I bergamaschi non lo lasceranno partire, comunque, per proposte inferiori ai 30 milioni di euro. Il club meneghino è pronto a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Sensi e Gagliardini più un conguaglio da 20 milioni di euro.

Juventus su Nandez

Anche la Juventus, come l'Inter, è in cerca di rinforzi in mezzo al campo. I bianconeri sarebbero pronti a tornare su Nahitan Nandez, che sembrava vicino al trasferimento a gennaio. In quel caso l'affare è saltato anche perché l'uruguaiano voleva trasferirsi a titolo definitivo e non in prestito. Cosa che potrebbe succedere tra qualche mese, con una valutazione ben inferiore a quella di qualche mese fa. La Juve sarebbe pronta ad offrire al Cagliari un conguaglio sui 10 milioni di euro più il cartellino di Fagioli, attualmente in prestito in Serie B alla Cremonese.