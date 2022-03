La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro l'Empoli, un risultato che conferma l'ottimo momento dei bianconeri in campionato. Negli ultimi due mesi hanno recuperato diversi punti a Milan, Inter e Napoli, attualmente la Juventus è a -7 dal Milan e dal Napoli e a -5 dall'Inter, che ha una partita in meno. I bianconeri hanno anche un calendario abbordabile in campionato, le uniche sfide difficili saranno contro l'Inter, la Fiorentina e la Lazio. Nel mese di marzo sfiderà Spezia, Sampdoria e Salernitana, dopo aver vinto il match contro l'Empoli.

3 a 2 il risultato finale contro i toscani in cui ha spiccato il talento di Vlahovic ma anche le problematiche difensive dei bianconeri.

A parlare della Juventus dopo la vittoria contro l'Empoli è stato Antonio Cassano. A Bobo Tv ha lanciato una frecciatina indiretta ad Allegri e al gioco della Juventus. Secondo Cassano senza Vlahovic attualmente sarebbe molto distante dai primi posti in classifica. Il problema di fondo però per l'ex giocatore è il gioco dei bianconeri e non i giocatori perché 'con la rosa che ha la Juventus dovrebbe essere prima in classifica', ha aggiunto.

L'ex giocatore Cassano ha parlato dell'importanza di Vlahovic per la classifica della Juventus

'Non ho visto la partita con l'Empoli.

Ho letto i giornali e visto gli highlights, è stata la solita squadra. L'ha risolta Vlahovic. Senza il suo arrivo oggi la Juventus sarebbe nona'. Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano in riferimento alla Juventus e alla vittoria dei bianconeri contro i toscani. Critiche pesanti quelle dell'ex giocatore nei confronti del gioco espresso da Allegri, molto difensivo e che non valorizza la forza offensiva dei bianconeri.

Non è la prima volta che Cassano lancia frecciatine ad Allegri per il modo in cui fa giocare la Juventus. Di certo, l'arrivo di Vlahovic è stato molto importante per la Juventus, come sottolineato anche da Cassano. La conferma arriva dai dati stagionali di Vlahovic dal suo arrivo in bianconero. In 6 match ha segnato 5 gol, di cui 3 in campionato, 1 in Champions League ed 1 in Coppa Italia.

Daniele Adani ha parlato di Vlahovic

Insieme a Cassano è ospite abituale della Bobo Tv anche Daniele Adani, che in una recente intervista ha voluto parlare proprio di Dusan Vlahovic. Il commentatore sportivo ha dichiarato: 'Dusan Vlahovic è un uomo solo al comando, è padrone della Juventus e del campionato. Fa la differenza, quando è coinvolto sposta gli equilibri'. Parole importanti giustificate dall'impatto avuto dal giocatore nella società bianconera. Secondo Adani è difficile trovare giocatori giovani già decisivi. Il commentatore sportivo ha aggiunto che Vlahovic è pronto a fare la storia del calcio.