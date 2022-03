La Juventus dopo la vittoria contro l'Empoli e i pareggi di Milan e Inter sembra essere ritornata in lizza come una delle società in lotta per il campionato. Attualmente la distanza da Milan e Napoli prime è di -7 punti, dall'Inter è di -5 punti, anche se i nerazzurri devono recuperare il match contro il Bologna. Molto dipenderà dai match a marzo e aprile, con la Juventus che sfiderà in campionato Spezia, Sampdoria, Salernitana prima della sfida contro l'Inter prevista il 3 aprile. Nel mezzo ci sarà anche la Champions League, il ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal oltre alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina a fine aprile.

A parlare della Juventus e della lotta per il campionato è stato anche Francesco Repice. Così come recentemente detto da Stefano Tacconi, anche secondo il giornalista sportivo bisogna considerare i bianconeri in lizza per la vittoria del campionato. Secondo il giornalista sportivo essere protagonisti anche in Champions League è un ulteriore incentivo per la Juventus per lottare anche per il campionato. Per Repice saranno decisivi in questo finale di stagione i tecnici, in particolar modo quelli abituati a lottare per il campionato come Spalletti e Allegri, a differenza di Inzaghi che con la Lazio ha vinto competizioni ma non è stato mai in lizza per il campionato.

Il giornalista Repice ha parlato della lotta per il campionato

''Posso dire che da qui alla fine decideranno gli allenatori e dico Spalletti e Allegri. Si ha sempre la sensazione con la Juventus che alla fine devi sempre farci i conti. È una squadra che non muore mai, è nel suo dna''. Queste le dichiarazioni di Francesco Repice in riferimento alla lotta per il campionato.

Secondo il giornalista sportivo anche la Juventus è in lizza per il titolo grazie anche ad un tecnico come Massimiliano Allegri, abituato a lottare per vincere le competizioni. Ha poi aggiunto: ''Più va avanti in Champions League e più la Juventus azzanna in campionato''. Repice ha poi sottolineato l'importante vittoria del Napoli sulla Lazio, soprattutto per il modo in cui è arrivata, ovvero nei minuti di recupero dopo che c'era stato il pareggio di Pedro.

Ha aggiunto: ''Spalletti doveva sostituire Fabian e invece non lo fa e segna il gol decisivo. È il segnale che ci saranno fino in fondo''.

I match in campionato della Juventus

Il giornalista sportivo Repice ha parlato anche della non abitudine di Simone Inzaghi a lottare per il campionato. A tal proposito la Juventus è attesa da match abbordabili prima della sfida contro l'Inter, giocherà contro Spezia, Sampdoria e Salernitana. Dopo il match contro i nerazzurri la Juventus giocherà contro Cagliari, Bologna, Sassuolo, Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina. Toscani che saranno anche gli sfidanti dei bianconeri in Coppa Italia nella semifinale.