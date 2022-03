La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio. Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic sono rinforzi utili non solo per il presente ma anche per il futuro. Soprattutto l'attaccante sta dimostrando di essere un giocatore molto importante, in quanto ha dato un contributo alla fase realizzativa. Sorprende anche come abbia un atteggiamento esemplare nel voler vincere, che sta trasmettendo anche ai suoi compagni. Diversi video nel post partita di Empoli-Juventus hanno messo in evidenza la reazione di Vlahovic per aver conquistato una punizione nei secondi finali, una punizione che ha aiutato la Juventus a vincere l'importante match contro i toscani.

A parlare di Vlahovic è stato anche Daniele Adani, che ha elogiato il fatto che è un giocatore decisivo alla Juventus nonostante sia arrivato nella società bianconera a gennaio. Secondo il commentatore sportivo è difficile trovare giocatore giovani che sappiano essere importanti non solo nel segnare ma anche come esempio per i compagni. Secondo Adani, Vlahovic è un giocatore decisivo e può ancora migliorare tanto.

Daniele Adani ha parlato di Vlahovic

''Dusan Vlahovic è un uomo solo al comando, è padrone della Juventus e del campionato. Fa la differenza, quando è coinvolto sposta gli equilibri''. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani in riferimento a Dusan Vlahovic, che sta dando un grande contributo alla Juventus.

In 6 match ha già segnato 5 gol, non solo in campionato ma anche nei match dei quarti di finale contro il Sassuolo e nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, in gol contro il Villarreal. Il commentatore sportivo ha aggiunto: ''Sebbene durante la partita non sia sempre coinvolto, quando è coinvolto sposta gli equilibri: segna, fa segnare, è assolutamente decisivo''.

Secondo Adani, Vlahovic è un giocatore che può crescere ancora molto ed è già diventato un riferimento non solo della Juventus ma anche del calcio italiano. Parole importanti confermate però anche dalle prestazioni fornite dall'attaccante, che anche contro l'Empoli ha dimostrato non solo di essere bravo nel finalizzare le azioni da gol (ne ha segnati due) ma anche di trascinare la squadra verso la vittoria.

In una Juventus attualmente distante 7 punti dal primo posto in classifica a 11 match dalla fine, il suo contributo può risultare decisivo.

I match di campionato della Juventus

La Juventus è attesa da match importanti fra marzo e aprile, decisivi sia per il campionato, che per la Coppa Italia e la Champions League. I bianconeri in campionato proveranno ad arrivare allo scontro diretto contro l'Inter con tre vittorie. Sfideranno Spezia, Sampdoria e Salernitana prima del match contro i nerazzurri previsto il 3 aprile.