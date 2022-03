Domenica 8 marzo alle ore 18 si giocherà Juventus-Spezia, incontro valido per il 28° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nella giornata precedente, hanno ottenuto una vittoria in trasferta per 3-2 contro l'Empoli di Andreazzoli: Kean e Vlahovic (2) in rete per la Vecchia Signora, mentre la squadra toscana ha risposto inutilmente coi goal di La Mantia e Kurkowski. Gli spezzini, invece, hanno subito una sconfitta casalinga di misura per 1-0 (Abraham al 90+9') ad opera della Roma di Mourinho.

Statistiche: l'ultima volta che lo Spezia ha sconfitto la Juventus risale all'incontro di Serie B disputato il 10 giugno 2007, quando le Aquile vinsero fuori dalle mura amiche per 3-2.

Juventus, Pellegrini e Danilo come terzini

Mister Allegri e la sua Juventus vantano un ruolino di tredici risultati utili consecutivi nella stagione di Serie A in corso e si approcciano alla sfida con la banda di Thiago Motta coi favori del pronostico. Per battere lo Spezia, l'allenatore ex Cagliari potrebbe optare per il 4-3-3, con Szczesny a difesa dei pali. Il pacchetto difensivo della Vecchia Signora, invece, potrebbe essere composto da Pellegrini e Danilo come terzini, mentre Bonucci e de Ligt si posizioneranno al centro del reparto. Le chiavi del centrocampo, inoltre, avranno buone chance di essere consegnate a Locatelli, Arthur e Rabiot. Il tridente d'attacco della squadra piemontese, infine, dovrebbe essere formato da Morata, Vlahovic e Cuadrado.

La lista degli attuali infortunati della Juventus: Chiellini, Chiesa, McKennie, Zakaria, Kaio Jorge e Alex Sandro.

Spezia, Bourabia e Bastoni in mediana

Thiago Motta e il suo Spezia mancano alla vittoria da cinque turni (3 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime quattro gare) e tornare a far bottino pieno contro una big del campionato non sarà affatto semplice.

Per tentare di impensierire la Vecchia Signora, l'allenatore degli spezzini potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Provedel come estremo difensore. Quartetto che avrà ottime possibilità di avere come titolari Nikolaou ed Erlic a far da scudo centrale, mentre Ferrer e Reca agiranno ai lati. Bastoni e Bourabia, invece, dovrebbero occupare la linea mediana delle Aquile.

La trequarti campo dello Spezia, invece, potrebbe essere composta da Maggiore al centro con Gyasi a destra e Verde a sinistra, i quali agiranno a supporto del vertice offensivo Manaj. Non saranno del match Amian e Kiwior per squalifica e Leo Sena per infortunio, mentre sarà in dubbio la presenza di Sala.

Le probabili formazioni di Juventus-Spezia:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Pellegrini, de Ligt, Bonucci, Danilo, Locatelli, Rabiot, Arthur, Morata, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Spezia (4-2-3-1): Provedel, Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca, Bastoni, Bourabia, Gyasi, Maggiore, Verde, Manaj. Allenatore: Thiago Motta.