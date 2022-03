Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente il possibile trasferimento di Nandez all'Inter. Operazione saltata a causa delle esose richieste del Cagliari che, inevitabilmente, cambieranno tra qualche mese dopo un'annata decisamente negativa del centrocampista uruguaiano, condizionata anche da diversi problemi fisici. Affare che, comunque, sembra pronto a tornare in auge per il prossimo anno. Il giocatore anche a gennaio era stato vicino all'addio per trasferirsi alla Juventus, ma in quel caso è stato lui ad opporsi visto che voleva andare via a titolo definitivo e non in prestito.

Anche Fiorentina e Roma stanno lavorando in vista della prossima estate in cerca di un rinforzo sugli esterni. Per questo motivo avrebbero messo nel mirino un comune obbiettivp: Diogo Dalot, tornato al Manchester United in questa stagione dopo il prestito al Milan.

In vista della prossima sessione di Calciomercato, Nahitan Nandez potrebbe tornare nuovamente nel mirino dell'Inter. Il centrocampista uruguaiano è stato accostato spesso ai nerazzurri nei mesi e negli anni scorsi, ma la trattativa non è mai decollata a causa delle richieste esose del Cagliari. Richieste che, inevitabilmente, si abbasseranno la prossima estate dopo un'annata decisamente negativa del giocatore.

In questa stagione, infatti, il classe 1995 ha collezionato diciassette presenze in campionato, partendo a volte anche dalla panchina, collezionando solamente due assist. Troppo poco per un calciatore che solo pochi mesi fa era valutato dai rossoblu almeno 30 milioni di euro. Per giugno la valutazione di Nandez dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro ma le due società potrebbero intavolare uno scambio.

La società nerazzurra, infatti, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dalbert Henrique più un conguaglio economico intorno ai 5 milioni di euro. Il brasiliano è in prestito al Cagliari e sembra aver convinto Walter Mazzarri, che ha esaltato le sue caratteristiche in quest'annata.

Fiorentina e Roma sono in cerca di un rinforzo sugli esterni difensivi in vista della prossima estate. I due club avrebbero messo gli occhi sullo stesso obbiettivo, Diogo Dalot. Il terzino portoghese è tornato al Manchester United lo scorso anno dopo il prestito al Milan e alla fine è rimasto ai Red Devils.

I viola sarebbero disposti a mettere sul piatto 10 milioni di euro più bonus per cercare di arrivare a lui. I giallorossi, invece, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino del giovane Darboe intavolando uno scambio alla pari. Da vedere il club inglese quale proposta accetterà e se chiederà almeno 15 milioni di euro per il cartellino di Dalot.