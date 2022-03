La Juventus in queste settimane è alle prese con l'emergenza infortuni. Nonostante questo la squadra sta rispondendo bene e anche contro la Spezia ha portato a casa una vittoria molto importante. A regalare tre punti alla Juventus è stato Alvaro Morata. Adesso, i bianconeri possono voltare pagina e iniziare a preparare la partita del 12 marzo contro la Sampdoria. Per questa sfida, Massimiliano Allegri spera di poter recuperare qualche infortunato. Secondo a quanto afferma Sportmediaset, tra i giocatori che potrebbero rientrare contro la Sampdoria ci potrebbe essere Denis Zakaria.

Oltre al numero 28 juventino si potrebbe rivedere anche Alex Sandro che sta meglio.

La Juventus porta a casa altri tre punti

La Juventus in queste settimane sta trovando diverse importanti vittorie. I bianconeri hanno ritrovato la solidità difensiva e contro Fiorentina e Spezia hanno ottenuto due vittorie con un solo gol di scarto. La Juventus, però, deve far giocare sempre gli stessi giocatori poiché l'emergenza infortuni è totale in tutti i reparti. In attacco Paulo Dybala è sempre assente resta da capire se potrà rientrare contro il Villarreal. Infatti, sembra difficile che l'argentino ci sia nel match contro la Sampdoria. Dunque, sabato 12 marzo in avanti giocheranno sempre gli stessi. Anche a centrocampo la situazione non è delle migliori e gli unici calciatori a disposizione sono Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot.

Massimiliano Allegri ha recuperato Federico Bernardeschi, ma il numero 20 juventino nel match contro la Spezia si è fatto ammonire ed essendo diffidato contro la Sampdoria non ci sarà. Dunque, le alternative saranno ancora di meno, anche se ci sarebbe una piccola speranza di ritrovare Denis Zakaria. Ovviamente il numero 28 juventino non partirebbe tra i titolari, ma eventualmente potrebbe sedersi in panchina.

Allegri elogia lo spirito di squadra

La Juventus, nella gara contro lo Spezia, ha giocato un ottimo primo tempo, ma nella seconda frazione di gioco la squadra è apparsa più stanca e ha faticato parecchio. Questo calo fisiologico ovviamente è figlio delle tante assenze. Nonostante la stanchezza, però, la Juventus ha combattuto alacremente per portare a casa i tre punti.

Lo spirito battagliero della squadra elogiato da Massimiliano Allegri al termine della gara contro lo Spezia: "Sono stati tutti bravissimi, perché hanno capito la partita e si sono dannati l'anima". Dunque, la Juventus ha saputo sopperire alle assenze con grande spirito di sacrificio. Adesso la squadra avrà una settimana di tempo per rifiatare e recuperare un po' di energie, anche perché poi ci sarà di nuovo un terzetto di partite molto importanti tra campionato e Champions League.