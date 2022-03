La Juventus, in queste settimane, starebbe già valutando le prossime mosse di mercato. In particolare i bianconeri vorrebbero rinforzare il centrocampo poiché questo reparto nel corso della stagione ha avuto alcuni problemi. Per questo motivo la volontà sarebbe quella di fare almeno due acquisti. La Juventus starebbe già valutando sette nomi anche se alcune piste sarebbero più complicate. Tra i calciatori al vaglio ci sarebbe anche Davide Frattesi del Sassuolo. Gli altri giocatori che piacciono sono ovviamente Paul Pogba e Jorginho. Il primo potrebbe liberarsi a parametro zero ma il suo ingaggio potrebbe bloccare la trattativa.

Alla Juventus piacciono anche Milinkovic Savic, Leandro Paredes, Thomas Partey e Renato Sanches.

La Juventus cerca rinforzi

La Juventus, in questi mesi, cercherà di rendere la squadra ancora più forte e le grandi manovre potrebbero riguardare soprattutto il centrocampo. Infatti, molti dei giocatori in rosa non hanno dato le risposte sperate. Per questo motivo la società sterabbe pensando ad interventi di un certo livello e vorrebbe prendere giocatori di livello. Federico Cherubini avrebbe una lista di nomi di calciatori che potrebbero aumentare il livello del centrocampo della Juventus. Tra le opzioni al vaglio ci sarebbero giocatori come Jorginho, Pogba e Milinkovic Savic. Ma quest'ultimo è valutato moltissimo dalla Lazio e trattare con Lotito non è mai semplice perciò sembra complicato arrivare al serbo.

La Juventus sta guardando anche altri profili come Thomas Partey e Renato Sanches. Attenzione anche al nome di Frattesi che piace molto ai bianconeri e potrebbe essere perfetto anche perché la squadra di Agnelli vuole creare uno zoccolo duro di giocatori italiani. Poi ci sarebbe sempre da considerare l'opzione Nicolò Zaniolo.

Ma il giocatore classe '99 dovrebbe essere il sostituto di Paulo Dybala. In ogni caso nei prossimi mesi la Juventus prenderà delle decisioni definitive ma l'impressione è che a centrocampo possano esserci due acquisti.

La Juventus riposa

Mentre la dirigenza della Juventus pensa al mercato la squadra sta godendo di alcuni giorni di riposo.

La ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 marzo quando sarà in programma una seduta pomeridiana. Massimiliano Allegri inizierà a preparare la gara contro l'Inter e la speranza è quella di recuperare alcuni giocatori infortunati. Tra questi ci sarebbe Denis Zakaria. Anche se lo svizzero è fermo da circa un mese perciò bisognerà capire qual è la sua condizione fisica. La buona notizia arriva, però, da Manuel Locatelli che si è negativizzato dal Covid. Adesso il numero 27 juventino è in nazionale ma al suo rientro sarà pronto per riprendersi un posto da titolare nel centrocampo bianconero. In ogni caso da domani 29 marzo la preparazione della Juventus in vista del match contro l'Inter entrerà nel vivo e si capirà chi sarà a disposizione e chi no.