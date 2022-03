La prossima estate potrebbe vedere l'Inter rivoluzionare il reparto avanzato, viste le tante incertezze su alcuni interpreti e alla luce delle ultime prestazioni. I nerazzurri potrebbero instaurare un vero e proprio asse di mercato con il Sassuolo, visto che si è discusso molto di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, ma non sarebbero gli unici calciatori che militano nella fila del club emiliano nel mirino di Ausilio e Marotta. Al club meneghino piace molto anche Domenico Berardi, cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi e ormai pronto al salto nel grande calcio.

Anche il Napoli cambierà molto in attacco la prossima estate, visto l'addio sicuro di Lorenzo Insigne e i dubbi su Dries Mertens, in scadenza di contratto a giugno. Gli azzurri cercano un jolly offensivo e per questo motivo avrebbero messo nel mirino Ante Rebic.

Inter su Berardi

Uno dei nomi che piacerebbe all'Inter per rinforzare l'attacco la prossima estate sarebbe quello di Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo sembra essere esploso definitivamente in questa stagione, in cui sta trascinando gli emiliani, avendo messo a segno quattordici reti e collezionato undici assist in ventisette partite di campionato. Il giocatore ora sembra pronto a fare il definitivo salto nel grande calcio, più volte sfiorato negli anni scorsi.

I rapporti tra le due società sono ottimi, visto che si sta discutendo da tempo anche del possibile passaggio di Scamacca e Frattesi in nerazzurro. L'arrivo di Berardi darebbe maggiori soluzioni tattiche a Simone Inzaghi (a meno di capovolgimenti sulla panchina nerazzurra), con la possibilità di cambiare modo di giocare, con il passaggio all'attacco a tre.

Il Sassuolo valuta il classe 1994 tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma ci sono diversi giocatori che potrebbero entrare nell'affare come contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Su tutti ci sono Radu, Pinamonti, Pirola e Mulattieri che piacciono e potrebbero anche entrare nell'affare Scamacca-Frattesi, a prescindere da Berardi, su cui si valuterà se affondare il colpo.

Napoli su Rebic

Anche il Napoli è in cerca di rinforzi per l'attacco. Andrà via sicuramente Lorenzo Insigne, ma molti dubbi ci sono anche su Andrea Petagna, che potrebbe essere inserito come contropartita in qualche affare, e Dries Mertens, in scadenza di contratto. Gli azzurri avrebbero sondato il terreno con il Milan per Ante Rebic. Il croato è ritenuto un vero e proprio jolly d'attacco, visto che può giocare sia largo a sinistra, sia come prima punta. La valutazione si aggira sui 15-20 milioni di euro, ma le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari mettendo sul piatto Eljf Elmas.