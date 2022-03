Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive squadre e avrebbero in mente di puntare soprattutto sui centrocampisti in vista della prossima stagione.

I nerazzurri sul serbo

La società nerazzurra avrebbe intenzione di intavolare per l'estate una trattativa con la Lazio per assicurarsi le prestazioni di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro ed avrebbe anche il consenso per l'addio da parte di Maurizio Sarri se dovesse arrivare un'offerta irresistibile. L'Inter, per convincere Claudio Lotito, sarebbe disposta a mettere sul piatto 30 milioni di euro più i cartellini di Lucien Agoumè, Martin Satriano e Andrea Pinamonti.

I primi due dovrebbero far ritorno in Italia dopo l'esperienza al Brest, mentre l'attaccante in prestito all'Empoli piacerebbe anche al Sassuolo. Pinamonti sarebbe però da tempo un profilo richiesto da Sarri come vice Immobile. L'Inter vorrebbe un centrocampista di alto calibro per il futuro, considerati i possibili addii di Matias Vecino e Arturo Vidal che dovrebbero lasciare la Pinetina a fine stagione,

Dalla Juventus il possibile rinforzo per la fascia sinistra

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero poi guardando anche in casa Juventus per puntellare la fascia sinistra. Il nome sarebbe quello di Alex Sandro che non dovrebbe prolungare la sua permanenza a Torino. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro e i dirigenti nerazzurri lo starebbero sondando se Ivan Perisic dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto.

La richiesta del croato sarebbe di circa 4 milioni di euro all'anno per almeno tre stagioni, mentre i milanesi non andrebbero oltre il biennale da 3 milioni di euro.

La Juventus sarebbe interessata a Rodrigo De Paul

La società presieduta dagli Agnelli, dopo l'addio di Paulo Dybala, vorrebbe un fantasista in grado di agire sulla trequarti ed avrebbe messo nel mirino il nome di Rodrigo De Paul, che non sta vivendo un'ottima stagione all'Atletico Madrid.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe puntare su un prestito con diritto di riscatto, anche grazie a buoni rapporti che si sono instaurati tra i due club dopo l'affare che ha fatto arrivare Alvaro Morata alla Continassa. I bianconeri, poi, potrebbero decidere di far cassa mettendo in vendita dei calciatori che non sarebbero centrali nel progetto di Massimiliano Allegri. Potrebbe essere il caso Adrien Rabiot che avrebbe richieste dall'Inghilterra. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.