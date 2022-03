La Juventus sta già pensando al calciomercato in vista della prossima stagione, con particolare attenzione anche alle possibili cessioni che potrebbero essere effettuate. In questi prossimi giorni si decideranno le sorti dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno: particolarmente incerto pare il futuro di Paulo Dybala.

A fine stagione invece dovrebbero essere più chiari i destini di Kean e Morata, entrambi attualmente in prestito ai bianconeri.

Diversi giocatori juventini potrebbero partire in estate: è da capire la situazione relativa a Paulo Dybala

La prima situazione da sciogliere in casa bianconera è quella relativa ai giocatori che hanno il contratto in scadenza questo 30 giugno.

La situazione più delicata è quella di Paulo Dybala: l'attaccante argentino secondo, quanto riportato dai vari siti sportivi, non dovrebbe continuare la sua avventura con la maglia bianconera. Il suo entourage avrebbe chiesto alla società un adeguamento contrattuale a 10 milioni a stagione. Cifra che non convince la Juventus, la cui ultima offerta è di sette milioni. Un nuovo incontro fra le parti dovrebbe esserci nelle prossime ore. Sulla "Joya" intanto ci sarebbe l'interesse di diverse squadre, come ad esempio il Barcellona, l'Atletico Madrid e l'Inter.

Gli altri quattro elementi della rosa bianconera col contratto in scadenza fra tre mesi sono Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado e Mattia Perin. In particolare il più vicino alla firma per proseguire in bianconero pare essere il laterale colombiano.

Juventus, Morata e Kean gli indiziati a lasciare Torino

Riguardo agli altri profili va considerata la situazione dei giocatori attualmente in prestito alla Juve con diritto di riscatto.

In tal senso il futuro di Alvaro Morata sarebbe in bilico: lo spagnolo - nonostante le recenti prestazioni convincenti - non è certo che venga riscattato dai bianconeri, che per farlo dovrebbero pagare all'Atletico Madrid 35 milioni di euro. Il riscatto potrebbe essere invece valutato a una cifra fra i 15 e i 20 milioni.

Un discorso simile vale per Moise Kean, che non ha convinto del tutto e il suo prestito biennale dall'Everton potrebbe essere interrotto anzitempo.

In tal caso poi il Psg - dove ha già militato con maggior fortuna lo scorso anno - potrebbe essere interessato all'acquisto.

In cima alla lista degli altri elementi che potrebbero partire ci sarebbe inoltre Adrien Rabiot, la cui destinazione ideale potrebbe essere la Premier League.