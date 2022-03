La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria in campionato contro la Salernitana che gli permette di consolidare il quarto posto in classifica. Sono otto i punti che la distanziano da Atalanta e Roma quinte, anche se i bergamaschi devono recuperare un match. Prestazione importante nel primo tempo per i bianconeri, con Dybala e Vlahovic protagonisti grazie ad un gol ciascuno. L'argentino, finché è stato in campo, ha fornito una prestazione di buon livello. In questi giorni potrebbe esserci l'atteso incontro fra l'agente sportivo del giocatore, Jorge Antun, e la società bianconera per definire l'eventuale prolungamento di contratto.

La Juventus potrebbe offrire lo stesso ingaggio che attualmente guadagna Vlahovic, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione per tre stagioni con opzione per la stagione successiva. Un'offerta evidentemente minore rispetto a quella di cui si sarebbe parlato nei mesi precedenti. Per questo il suo addio rimane una possibilità concreta. A confermarlo è anche Matteo Caronni, che ha sottolineato come l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione potrebbe essere un modo per convincere il giocatore a non prolungare e a lasciare la Juventus a parametro zero a giugno. Come sostituto, secondo il giornalista sportivo, potrebbe arrivare il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo.

Il giocatore Dybala potrebbe lasciare la Juventus, possibile sostituto Zaniolo

'Mi pare di capire che l’idea della Juventus sia quella di lasciar andare Dybala. Un incontro ci sarà, ma immagino un’offerta talmente al ribasso da farsi dire di no'. Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni in riferimento al futuro professionale di Paulo Dybala.

L'argentino, secondo il giornalista sportivo, dovrebbe quindi lasciare la società bianconera a giugno, con Barcellona e Inter che sarebbero interessate ad un suo eventuale ingaggio. Caronni ha aggiunto: 'Sostituto? Il nome è stato individuato in Niccolò Zaniolo e per me è una scommessa a livello fisico e caratteriale. Io andrei su delle certezze'.

A proposito del centrocampista della Roma, non sta avendo una stagione ideale, sia dal punto di vista della finalizzazione che nel servire assist ai suoi compagni. Di certo gli infortuni pesanti che avuto nelle stagioni precedenti non aiutano e potrebbero volerci diversi mesi per ritrovare la forma ideale.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta Zaniolo come possibile acquisto per il settore avanzato a giugno nell'eventualità in cui Paulo Dybala non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Ci sarebbe però un altro nome che piace, ovvero quello di Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo e che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.