Dopo il mancato rinnovo di contratto con Paulo Dybala, la Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante il settore avanzato durante il Calciomercato estivo, ma nei prossimi mesi ci dovrebbero essere investimenti anche a centrocampo, specie dopo i problemi evidenziati in questa stagione dal reparto.

Arthur Melo e Adrien Rabiot non sembrano dare garanzie dal punto di vista tecnico, a tal punto che si parla per loro di una possibile partenza a giugno. Il brasiliano potrebbe garantire circa 40 milioni di euro, il francese potrebbe invece partire per circa 10-15 milioni di euro.

A proposito di Rabiot, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare a dei rinforzi importanti a centrocampo.

Si parla a tal proposito di uno scambio di mercato fra Chelsea e Juventus, con Jorginho che si trasferirebbe nella società bianconera e Adrien Rabiot in quella inglese. Sarebbe uno scambio di mercato alla pari, considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori.

Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe provare lo stesso ad acquistare il nazionale italiano, offrendo l’eventuale ricavo di una possibile cessione di Rabiot ad altri club.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Jorginho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire al Chelsea Adrien Rabiot come contropartita tecnica per l'acquisto di Jorginho. Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari: entrambi hanno un prezzo simile perché in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2023.

Il francese è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, con circa 7 milioni di euro netti a stagione: un ingaggio che più o meno potrebbe essere garantito a Jorginho, protagonista in queste stagioni delle vittorie del Chelsea e della nazionale italiana.

Nell'eventualità in cui lo scambio non dovesse concretizzarsi la Juventus potrebbe comunque cercare di acquistare il nazionale italiano offrendo una somma in contanti, magari proprio quella che potrebbe derivare dalla vendita di Rabiot ad altre squadre.

Piace anche Rudiger

Jorginho non è l'unico giocatore del Chelsea che potrebbe trasferirsi alla Juventus durante il calciomercato estivo.

Si parla infatti da giorni di un possibile contatto fra i bianconeri e Antonio Rudiger, difensore tedesco in scadenza di contratto a fine giugno con il club londinese.