La Juventus a pochi mesi dalla fine della stagione è in lotta per vincere tutte le competizioni, campionato, Coppa Italia e Champions League. Il tecnico Massimiliano Allegri aveva anche sottolineato ad inizio stagione l'importanza di arrivare fino in fondo, anche se di recente ha dichiarato che la Juventus lotta per arrivare quarta e non prima, considerando che a 11 giornate dalla fine del campionato la distanza è di -7 da Milan e Napoli e di -5 dall'Inter, con i nerazzurri che hanno una partita in meno. Il tecnico toscano anche a causa di diversi infortuni muscolari subiti dai bianconeri sta valorizzando tanti giovani in questa stagione.

Fra questi Luca Pellegrini, che ha giocato diversi match non solo nella prima parte della stagione ma anche nella seconda. Ad agevolare il suo utilizzo anche le prestazioni non soddisfacenti di Alex Sandro, attualmente infortunato e che a breve dovrebbe ritornare disponibile per Allegri. In una recente intervista il terzino Luca Pellegrini ha parlato della sua stagione fin qui disputato e dei miglioramenti fatti, soprattutto dal punto di vista difensivo. Il giocatore ha sottolineato come per crescere sia necessario giocare diversi match, come gli è capitato di recente: ''Difensivamente sto migliorando, sto diventando più esperto''.

Pellegrini ha parlato della stagione disputata con la Juventus

''Sto facendo un apprendistato importante. Ho fatto diverse presenze a fine 2021, ora era un mese che non giocavo e ho fatto due partite da 90' e un po' le ho sentite''. Queste le dichiarazioni di Luca Pellegrini in una recente intervista e in riferimento alla stagione fin qui disputata.

Il terzino ha aggiunto: ''Difensivamente sto migliorando, c'è qualche sbavatura che devo limare ma penso di essere sulla strada giusta. In questa stagione sto imparando ad essere un po' più esperto, seguendo i consigli''. Parole importanti che confermano la maturità del terzino, che in questo finale di stagione potrebbe raccogliere sempre più minutaggio.

Soprattutto se la Juventus dovesse andare avanti in tutte le competizioni, ovvero campionato, Coppa Italia e Champions League. 11 match disputati fin qui in campionato per Luca Pellegrini, a queste bisogna aggiungere un match in Coppa Italia e un altro in Champions League.

Il mercato della Juventus

Luca Pellegrini dovrebbe essere confermato nella stagione 2022-2023. Potrebbe prolungare il contratto anche De Sciglio, che si sta dimostrando molto utile in questa stagione. Possibile partenza invece per Alex Sandro, che va in scadenza di contratto a giugno 2023. Il brasiliano è uno dei giocatori che ha un ingaggio importante, inoltre con un contratto in scadenza e cederlo a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla sua partenza.