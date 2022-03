La Juventus potrebbe effettuare un altro grande acquisto a giugno, ma a centrocampo, che è il settore che sembra aver maggior bisogno di rinforzi di qualità. Manca un giocatore che possa garantire fisicità ed impostazione di gioco. In questo momento sta giocando titolare Arthur Melo, supporto da Locatelli e Rabiot. Il brasiliano si gioca la conferma alla Juventus in questo finale di stagione. Anche se dovesse rimanere, la società bianconera potrebbe acquistare un altro centrocampista. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe essere Casemiro il rinforzo ideale per la Juventus.

Il brasiliano ha anche esperienza internazionale e migliorerebbe in maniera decisa il centrocampo bianconero. Potrebbe lasciare il Real Madrid se la società spagnola dovesse acquistare Ryan Gravenberch.

Possibile l'acquisto di Casemiro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare per il centrocampo Casemiro. Il brasiliano ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Molto dipenderà dal Real Madrid e dalla volontà della società spagnola di rinforzare il centrocampo. Se dovesse arrivare in Spagna Ryan Gravenberch, la possibilità che Casemiro lasci il Real diventerebbe più concreta. A proposito dell'olandese, piace anche alla Juventus. In questi giorni si sta parlando di una volontà della società bianconera di investire sul centrocampista, valutato circa 30 milioni di euro dall'Ajax.

Ad agevolare il suo trasferimento alla Juventus potrebbe essere Mino Raiola, agente sportivo del giocatore che ha un ottimo rapporto professionale con la società bianconera.

La stagione disputata fino ad adesso da Casemiro con il Real

La stagione disputata fino ad adesso da Casemiro conferma l'importanza del brasiliano per il Real Madrid di Ancelotti.

In campionato ha disputato fino ad adesso 23 match ed ha fornito 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 7 match in Champions League, 3 in Coppa del Re e 2 in Supercoppa di Spagna. Il suo contratto scade a giugno 2025. Casemiro è un riferimento anche della nazionale brasiliana con la quale ha disputato 60 match segnando 5 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Abbiamo parlato di Casemiro, ma si valutano anche altri giocatori importanti come Zaniolo e Raspadori. Il centrocampista della Roma potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro e potrebbe arrivare anche con la conferma di Dybala e Morata. L'eventuale acquisto di Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo, potrebbe essere agevolato invece dalla cessione di Kean, che piace al Paris Saint Germain.