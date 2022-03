La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato, ma anche per il Calciomercato. Gran parte della stagione dipenderà dai match di marzo ed aprile. I bianconeri possono arrivare fino alla fine in tutte le competizioni anche perché in campionato sono a -7 da Napoli e Milan prime e a -5 dall'Inter terza, che deve recuperare un match. La Juventus si gioca poi la qualificazione alla finale di Coppa Italia con la Fiorentina (dopo l'1-0 per i bianconeri dell'andata) e quella ai quarti di finale di Champions League contro il Villarreal (dopo l'1-1 dell'andata).

La società bianconera dovrà lavorare anche alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno ma già sta valutando il mercato da portare avanti durante il calciomercato estivo. Uno dei giocatori seguiti per rinforzare il settore avanzato è Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato pari a circa 40 milioni di euro. Somma importante che la Juventus non vorrebbe spendere, anche perché potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla Roma. Potrebbe essere il centrocampista Weston McKennie il giocatore scelto per uno scambio di mercato, che agevolerebbe il trasferimento di Zaniolo alla Juventus.

Possibile scambio di mercato fra McKennie e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Weston McKennie come contropartita tecnica per l'acquisto di Nicolò Zaniolo. L'americano attualmente è infortunato e dovrebbe rientrare fra diverse settimane. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro.

In caso di scambio la Juventus dovrebbe aggiungere circa 10 milioni di euro, considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori. L'americano in questa stagione è stato uno dei migliori per i bianconeri. Allegri lo ha schierato in diversi match anche perché, come più volte dichiarato dal tecnico toscano, tecnicamente è diverso rispetto agli altri centrocampisti.

Bravo negli inserimenti, riesce a supportare bene il settore avanzato ma anche a garantire equilibrio alla squadra.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Nicolò Zaniolo anche evitando l'inserimento di una contropartita tecnica ma pagando la somma di 40 milioni di euro che vorrebbe la Roma. La società bianconera potrebbe cercare di acquistarlo in una modalità di pagamento simile a quella utilizzata per arrivare a Chiesa e a Locatelli, ovvero in prestito con riscatto dopo due stagioni. Per il settore avanzato piace anche Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe cedere per circa 30 milioni di euro. Si valutano anche investimenti importanti a centrocampo e in difesa.