La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il Calciomercato estivo. Diversi i giocatori che non sarebbero considerati utili per il presente e per il futuro. Fra questi spiccano Adrien Rabiot e Arthur Melo oltre ad Alex Sandro, che dopo diverse stagioni in bianconero potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Ad agevolare una sua eventuale partenza è il contratto in scadenza a giugno 2023. Cederlo durante il calciomercato estivo potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dal cartellino del brasiliano. Si è parlato in questi giorni del possibile acquisto di un sostituto di Alex Sandro.

Fra quelli che piacciono alla società bianconera c'è Bensebaini del Borussia Monchengladbach, anche lui come il brasiliano in scadenza di contratto a giugno 2023. Nelle ultime ore però si parla anche di una possibile conferma da titolare nella stagione 2022-2023 di Luca Pellegrini. Allegri potrebbe dare fiducia al terzino 23enne, anche contro il Torino prima di essere sostituito per una contusione ha dimostrato di poter dare un contributo importante alla Juventus. Potrebbe rimanere insieme a De Sciglio, in scadenza di contratto a giugno ma che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Alex Sandro a giugno. Diverse le prestazioni deludenti in questa stagione, la sua partenza però potrebbe essere agevolata dal fatto che ci sono società interessate al suo acquisto.

Inoltre è uno dei giocatori che guadagna di più nella Juventus, circa 6 milioni di euro a stagione. Fra le società che potrebbero investire sul brasiliano ci sono il Barcellona e il Wolverhampton. Come sostituto del brasiliano Allegri potrebbe dare fiducia a Luca Pellegrini, che sta dimostrando di essere utile in questa stagione.

Potrebbe essere il titolare della stagione 2022-2023 con la conferma di De Sciglio, che può giocare su entrambi le fasce difensive.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa a giugno considerando l'età avanzata di Bonucci e Chiellini. Oltre al Gatti potrebbe arrivare un altro centrale. Ci si attendono però investimenti anche a centrocampo e nel settore avanzato, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni. Potrebbe partire Kean, che piace al Paris Saint Germain. Se così sarà potrebbe essere sostituto da Giacomo Raspadori, protagonista di una grande stagione nel Sassuolo fino ad adesso.