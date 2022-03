La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato di gennaio fra acquisti e cessioni. Gli arrivi di Gatti, Zakaria e Vlahovic sono stati attutiti dalle cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey. Ci si attende però un mercato importante anche a luglio, con la società bianconera che potrebbe rinforzare non solo il centrocampo ma anche la difesa. Le problematiche riscontrate da Bonucci e Chiellini riguardanti gli infortuni muscolari, potrebbero suggerire l'acquisto di un altro difensore, oltre a quello di Gatti, attualmente in prestito al Frosinone e che arriverà a giugno.

Si parla di un interesse concreto per Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea fine stagione. Secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese, che non vorrebbe garantirgli i 12 milioni di euro a stagione. Per questo potrebbe rappresentare una possibilità importante per la Juventus, che andrebbe a rinforzare la difesa con un giocatore di esperienza. L'eventuale arrivo di Rudiger si aggiungerebbe anche alla conferma di de Ligt, che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus.

Possibile la conferma di de Ligt e l'arrivo di Rudiger

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe confermare de Ligt anche per la stagione 2022-2023.

Si era parlato di un interesse concreto di Chelsea e Real Madrid per il difensore della Juventus ma gli spagnoli starebbero valutando l'acquisto di Koundé. Di conseguenza, sembra difficile che possano trattare con la società bianconera per de Ligt. Il difensore olandese è in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale per altre due stagioni.

La conferma di de Ligt è importante, ma la Juventus potrebbe ingaggiare un altro difensore per la stagione 2022-2023. Potrebbe arrivare Rudiger dal Chelsea, in scadenza di contratto a giugno. Il difensore potrebbe chiedere un ingaggio importante da circa 12 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come già anticipato ad inizio articolo, potrebbe rinforzare anche il centrocampo.

Serve qualità e giocatori bravi nell'impostazione di gioco. Per questo la società bianconera potrebbe cercare di acquistare Frankie de Jong, centrocampista che il Barcellona potrebbe cedere per circa 60-70 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, la società bianconera starebbe valutando due giocatori: Niccolò Zaniolo, che la Roma potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro.