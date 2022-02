La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante dopo essere stata protagonista del mercato di gennaio grazie agli acquisti di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Il difensore rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno ma come dichiarato da Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Verona è un giocatore che potrebbe essere molto utile ai bianconeri nella stagione 2022-2023. La Juventus potrebbe rinforzare ulteriormente il settore difensivo a giugno anche in considerazione del fatto che Chiellini continua ad avere problemi muscolari e che Bonucci ha 35 anni.

Inoltre non è da scartare la possibilità che in caso di offerta importante per De Ligt da almeno 100 milioni di euro la Juventus potrebbe lasciarlo partire. Fra i giocatori seguiti per rinforzare la difesa c'è Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Il tedesco vorrebbe guadagnare circa 12 milioni di euro, somma che la società inglese non vorrebbe garantire al giocatore. Per questo un suo addio a parametro zero a fine stagione è possibilità concreta. La Juventus potrebbe valutare il suo ingaggio.

Il difensore Rudiger potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Antonio Rudiger a giugno. Il difensore del Chelsea piace molto alla società bianconera, in quanto può giocare in una difesa a quattro ed in una a tre.

Vorrebbe però un ingaggio importante da almeno 12 milioni di euro netti a stagione. La Juventus però ha il vantaggio del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce alle società italiane una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. L'eventuale arrivo di Rudiger potrebbe essere agevolato dalla cessione di Matthijs de Ligt, per il quale si parla anche di un interesse concreto del Chelsea.

La Juventus vorrebbe almeno 100 milioni di euro per il cartellino del difensore. Oltre a Rudiger la società bianconera potrebbe ingaggiare un altro difensore anche in considerazione dell'età avanzata nel calcio di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Potrebbe ingaggiare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.

Il difensore è di piede mancino e alla lunga potrebbe sostituire proprio il capitano bianconero, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

La stagione di Rudiger al Chelsea

La stagione fin qui disputata da Rudiger è stata importante: 23 match nel campionato inglese con due gol e due assist decisivi ai suoi compagni, a cui bisogna aggiungere 5 match in Champions League con altri due assist. Un altro gol lo ha realizzato in Carabao Cup. È considerato un riferimento dal tecnico del Chelsea Tuchel e nonostante questo potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese.