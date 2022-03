La Juventus dovrà lavorare in questi giorni alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Sono ben cinque quelli che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera. Fra questi spicca anche Juan Cuadrado, che anche in questa stagione si sta rivelando molto utile alla Juventus sia da terzino destro che da centrocampista di fascia. Il colombiano è una garanzia in quanto è affidabile nelle prestazioni e dal punto di vista fisico. Nonostante questo, non è ancora arrivata l'ufficialità del suo prolungamento di contratto con la società bianconera.

Ci sarebbe distanza fra richieste del giocatore e offerta della Juventus, non tanto sull'ingaggio quanto nella durata. Il colombiano vorrebbe un'intesa contrattuale di due anni, la società bianconera offre una stagione con opzione per quella successiva. Se non dovesse prolungare il suo contratto la Juventus potrebbe sostituirlo con Carvajal, terzino destro del Real Madrid che in questa stagione non è considerato un titolare. Il tecnico Carlo Ancelotti lo ha schierato in 5 match in Champions League e in appena 16 match nel campionato spagnolo. Dati che confermano come non sia considerato un titolare e che di conseguenza potrebbe lasciare la società spagnola ad un prezzo agevolato a giugno.

Carvajal possibile acquisto della Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Carvajal a giugno. Molto dipenderò dall'eventuale rinnovo di Cuadrado, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno e che non ha ancora prolungato.

Se non dovesse arrivare l'intesa fra le parti, la Juventus potrebbe acquistare lo spagnolo, attualmente una riserva nel Real Madrid. Il contratto di Carvajal scade a giugno 2025 ma la stagione disputata fino ad adesso ha agevolato le società interessate al suo acquisto in quanto il suo prezzo è diminuito. Potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro e sarebbe un acquisto di esperienza e di qualità considerando che la storia del terzino e le tante competizioni vinte con il Real Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare a giugno anche la fascia sinistra difensiva. Potrebbe lasciare la società bianconera Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che piace a diverse società inglesi. La sua cessione potrebbe garantire circa 10 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di un giovane. La Juventus dovrebbe confermare Pellegrini per la stagione 2022-2023. Ci si attende anche un rinforzo nel settore avanzato, piace Nicolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro.