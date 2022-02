La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato di gennaio. Investimenti importanti che però potrebbero essere un anticipo di quello che sarà il Calciomercato estivo, in cui la società bianconera potrebbe rinforzarsi con altri giocatori di qualità. La Juventus dovrebbe investire sempre in giovani di qualità, con qualche eccezione. Una di queste potrebbe essere Paul Pogba, che arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. A centrocampo però potrebbero esserci altre novità importanti, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni.

Se dovessero partire giocatori come Adrien Rabiot e Arthur Melo, oltre a Ramsey attualmente in prestito ai Glasgow Rangers, la Juventus potrebbe investire ulteriormente in qualità. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona che non sarebbe considerato importante dal tecnico Xavi. L'olandese potrebbe lasciare la società catalana anche perché Xavi vorrebbe valorizzare a centrocampo i giovani Pedro e Gavi, cresciuti nel settore giovanile della società spagnola e già parti integranti del Barcellona.

Il centrocampista De Jong potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Frenkie de Jong. Il centrocampista del Barcellona piace molto alla società bianconera come possibile rinforzo di qualità.

Si cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, De Jong potrebbe essere l'acquisto ideale. Di certo non sarà semplice trattare il suo acquisto considerando una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Se però la società catalana dovesse decidere di cederlo in prestito con riscatto in diverse stagioni, la Juventus potrebbe acquistarlo.

Nella società bianconera ritroverebbe un suo ex compagno all'Ajax ed attuale compagno di nazionale e grande amico come Matthijs de Ligt. L'eventuale arrivo di De Jong potrebbe essere un'ulteriore conferma del fatto che il difensore rimarrà nella Juventus. A tal riguardo si parla di un possibile prolungamento di contratto del difensore fino a giugno 2026.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe confermare de Ligt, soprattutto se dovesse arrivare anche de Jong. Se però il difensore dovesse partire la società bianconera potrebbe sostituirlo con Bremer, difensore del Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nell'eventualità di un addio dell'olandese la Juventus potrebbe offrire circa 35 milioni di euro per il brasiliano. Nella trattativa di mercato fra Torino e Juventus potrebbe essere inserito anche il cartellino di Federico Gatti, acquistato dalla Juventus a gennaio e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.