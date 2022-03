La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo, dove avrebbe potuto dire la sua anche in Champions League. La sconfitta negli ottavi di finale contro il Villareal ha deluso le aspettative dei tifosi bianconeri, che non si aspettavano di uscire dalla massima competizione europea contro una squadra settima nel campionato spagnolo. Sul banco degli imputati è finito Massimiliano Allegri, che non è riuscito a dare un gioco offensivo ai bianconeri. Non è un caso che la Juventus abbia avuto diverse problematiche a costruire azioni da gol contro il Villareal, soprattutto nel secondo tempo.

Per questo diversi sostenitori della Juventus sui social hanno chiesto l'esonero del tecnico toscano, anche in considerazione dei 9 milioni di euro netti a stagione che guadagna. Difficile pensare che la società bianconera possa decidere di cambiare tecnico dopo gli addii di Sarri e Pirlo ma molto dipenderà dal finale di stagione e dai risultati che raccoglierà la Juventus.

A tal riguardo la stampa spagnola parla di un contatto fra la società bianconera e il tecnico Zinedine Zidane, per il quale si parla di un possibile futuro professionale al Paris Saint Germain. Un'eventuale offerta della Juventus però potrebbe però far cambiare idea al tecnico francese, che ha disputato diverse stagioni da giocatore nella società bianconera.

Zidane potrebbe sostituire Allegri per la stagione 2022-2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus avrebbe contattato Zinedine Zidane per un'eventuale sostituzione di Massimiliano Allegri per la stagione 2022-2023. Molto dipenderà dal finale di stagione della Juventus ma in caso di mancato raggiungimento dei primi quattro posti e di mancata vittoria della Coppa Italia (la Juventus è vicina alla finale dopo aver vinto nella semifinale d'andata per 1 a 0 contro la Fiorentina) potrebbe esserci l'esonero del tecnico toscano.

Zidane piace molto alla società bianconera, anche perché il francese ha dimostrato nel Real Madrid di essere un vincente. Inoltre ha giocato diverse stagioni nella Juventus diventando uno dei migliori centrocampisti europei.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli e che parla del possibile ingaggio di Zidane da parte della Juventus non trova conferme fra quelli italiani.

Anche Allegri ha ribadito che il progetto sportivo con la società bianconera è appena iniziato e durerà quattro stagioni. Sono attesi diversi novità nel Calciomercato estivo. Una di queste è arrivata in questi giorni, ovvero l'ufficialità dell'addio di Dybala, che non prolungherà il contratto in scadenza a giugno con la società bianconera.