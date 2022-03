La Juventus sta disputando una stagione deludente, soprattutto nella prima parte della stagione il tecnico Allegri non è riuscito a trovare subito gioco e risultati con la Juventus che, a novembre, era distante tanti punti dai primi posti in classifica. Da dicembre la situazione è migliorata, a gennaio, inoltre, l'arrivo di Vlahovic ha dato una certezza importante alla Juventus nel settore avanzato. Attualmente la distanza dal primo posto del Milan è di 7 punti, ad 8 giornate dalla fine del campionato. La disfatta europea contro il Villareal, però, ha deluso le aspettative, in particolar modo tanti tifosi della Juventus non si aspettavano di uscire agli ottavi di finale di Champions League contro una squadra settima in classifica nel campionato spagnolo.

Tante critiche hanno riguardato i giocatori ma anche il tecnico Allegri, considerato troppo difensivo. In un recente sondaggio lanciato dal giornale sportivo 'Tuttosport', è stato chiesto agli utenti chi preferissero per la panchina della Juventus, Massimiliano Allegri o Andrea Pirlo, ex tecnico bianconero nella stagione 2020-2021. Il 74,8% ha votato per il tecnico bresciano, il 25,2% per il toscano.

I sostenitori della Juventus preferiscono Pirlo ad Allegri

In un sondaggio lanciato di recente da 'Tuttosport', in cui si chiedeva agli utenti chi fosse l'allenatore ideale per la Juventus fra Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri, ha vinto in maniera netta il tecnico bresciano con il 74,8%. Il toscano, invece, è stato votato per il 25,2%, una differenza importante che conferma come Allegri non goda della fiducia di gran parte dei sostenitori bianconeri.

Tanti rimproverano il fatto che il tecnico toscano guadagna circa 9 milioni di euro netti a stagione con i bonus, un ingaggio che non sarebbe giustificato dai risultati raccolti fino ad ora dal tecnico. A meno di riuscire a vincere Coppa Italia e campionato in questo finale di stagione, possibilità quest'ultima decisamente remota se consideriamo che la Juventus è quarta a -7 dal Milan ma anche a -4 dal Napoli e dall'Inter.

Il mercato della Juventus

Il tecnico Allegri ha più volte dichiarato che è ritornato alla Juventus per costruire un nuovo progetto sportivo e che nella prima stagione gli obiettivi minimi erano arrivare agli ottavi di finale di Champions League e nei primi quattro posti del campionato. Il primo è stato raggiunto, il secondo sembra vicino, considerando che la Juventus attualmente è a -8 dall'Atalanta e dalla Roma quinte.

I bergamaschi, però, devono recuperare un match. Di certo la società bianconera sta dimostrando di voler migliorare in maniera evidente i giocatori a disposizione di Allegri. Dopo Gatti, Zakaria e Vlahovic potrebbero arrivare rinforzi importanti. Si parla di un interesse concreto per Antonio Rudiger, Paul Pogba e Jorginho.