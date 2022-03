In estate sono previste grandi manovre di calciomercato per la Juventus, sia in entrata che in uscita. Diversi sono, infatti, nomi sul taccuino di Cherubini per rinforzare la squadra, in particolare dopo la partenza di Paulo Dybala, il quale dovrebbe lasciare la squadra a parametro zero, dopo la "fumata nera" nell'incontro per il suo possibile rinnovo contrattuale.

Pogba e Milinkovic-Savic tra i nomi sul taccuino di Cherubini

Visto il mancato rinnovo di Paulo Dybala, i soldi risparmiati dall'ingaggio dell'attaccante argentino verranno reinvestiti per cercare di arrivare a un centrocampista di qualità.

Quello nevralgico del campo è infatti il reparto che ha bisogno di maggiori innesti, date le deludenti prestazioni fornite in particolare da Rabiot e Arthur in questa stagione.

Il sogno resta sempre quello di Paul Pogba, il francese non dovrebbe proseguire la sua avventura al Manchester United e Torino potrebbe essere una meta gradita. Il fatto che si liberi a parametro zero depone a favore della trattativa, il problema però riguarda l'ingaggio attuale del francese, che pare essere al di sopra degli standard della Juventus.

L'altro profilo seguito per la mediana sarebbe Milinkovic-Savic, il serbo in estate potrebbe lasciare la Lazio, anche se in questo caso occorrerebbe acquistare il cartellino al club di Lotito.

A centrocampo si valuta inoltre la pista Jorginho, il centrocampista del Chelsea, data la situazione che sta attraversando il club inglese, potrebbe cambiare aria in estate, quando mancherà un anno alla scadenza del suo contratto.

Gli obiettivi principali in casa Juventus sono Rudiger e Bremer per la difesa, Zaniolo per l'attacco

Se dovesse arrivare alla Juventus un'offerta importante per De Ligt, non inferiore a 85 milioni, i bianconeri potrebbero anche prendere in considerazione la sua possibile cessione. In tal caso i sostituti la Juventus li avrebbe già individuati, ossia Bremer e Rudiger.

Il centrale difensivo del Torino sarebbe seguito anche dall'Inter, che pare in leggero vantaggio nei confronti dei bianconeri, mentre il difensore tedesco del Chelsea va in scadenza a giugno e - secondo alcune indiscrezioni - i contatti sarebbero ben avviati per possibile un contratto quadriennale.

Riguardo al reparto offensivo Nicolò Zaniolo potrebbe essere un ottimo rinforzo per Allegri, il talento della Roma non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza nel 2024 e la Juventus sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione. Il valore del suo cartellino sarebbe di almeno 40 milioni.